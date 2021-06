https://cz.sputniknews.com/20210614/kulhanek-a-metnar-veri-v-solidaritu-nato-behem-summitu-jde-o-spor-s-ruskem-kvuli-vrbeticim-14833891.html

Kulhánek a Metnar věří v solidaritu NATO během summitu. Jde o spor s Ruskem kvůli Vrběticím

Kulhánek a Metnar věří v solidaritu NATO během summitu. Jde o spor s Ruskem kvůli Vrběticím

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek avizoval, že lídři zemí Severoatlantické aliance na dnešním summitu v Bruselu vyjádří solidaritu České republice v... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že členské státy NATO již podpořily Česko hned po dubnovém zveřejnění závěrů českých tajných služeb o účasti ruské vojenské rozvědky GRU na výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.Kulhánek očekává, že k záležitosti se vysloví političtí vůdci spojeneckých zemí.Českou delegaci na summitu vede prezident Miloš Zeman. Je pozoruhodné, že hlava státu nepovažuje ruskou roli při útocích za prokázanou.Navzdory tomu ministr obrany Lubomír Metnar se domnívá, že vládní politici i prezident budou mluvit na summitu ve vztahu k Rusku jednotným hlasem.„Včera (v neděli) byla poměrně dlouhá diskuse, kdy jsme si ještě ladili jednotlivá témata s panem ministrem (Kulhánkem) a s panem prezidentem,“ okomentoval přípravu delegace na summit v Bruselu šéf armádního resortu.„Naši účast v Alianci je třeba vnímat také z hlediska rozvoje schopností armády a účasti v mezinárodních operacích. V tom jsme velice dobře hodnoceni - řekl ministr @metnarl spolu s @JakubKulhanek českým médiím před #NATOSummit,“ stojí na twitterovém profilu ministerstva obrany.Pokud jde o samotný summit, členské země na něm budou jednat hned o několika tématech. K diskuzi bude zejména plán pod názvem NATO 2030. Stejně tak by si NATO mělo potvrdit, jakým čelí protivníkům, a to Rusku, Číně a terorismu obecně. Jako další přijdou na řadu výzvy, které již na začátku roku představil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Mezi ně patří kybernetické útoky, rozvoj technologií či klimatické změny. Stejně tak je do této iniciativy zahrnut návrh, který hovoří o tom, aby se v budoucnu některé obranné projekty financovaly ze společného rozpočtu aliance.Jak dříve prozradil Stoltenberg, ministři zahraničí a obrany zemí NATO se v posledních dnech aktivně zabývali přípravou vrcholné schůzky.„Ministři zahraničí se zabývali řadou otázek, včetně Afghánistánu, Běloruska, Ruska a Číny, a celkově potřebou přizpůsobit se nové éře rostoucí globální konkurence,“ řekl generální tajemník NATO.Dále pak Stoltenberg dodal, že se výzvy budou muset řešit společně: „Jsme postaveni před řadu výzev pro naši bezpečnost, které musíme řešit společně, protože žádná země ani žádný kontinent se s nimi nedokáže vypořádat sám.“Spekulovalo se, že by přítomnost Miloše Zemana mohla ukázat, jak rozporuplně vypadá v očích spojenců česká zahraniční politika. Stojí za tím zejména skutečnost, že Zeman je v pohledu především na Rusko a Čínu mnohem tolerantnější, než je vláda a české ministerstvo zahraničí.

