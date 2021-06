https://cz.sputniknews.com/20210614/kyjev-chce-dostat-odskodne-po-spusteni-nord-stream-2-14829913.html

Kyjev chce dostat odškodné po spuštění Nord Stream 2

Kyjev chce dostat odškodné po spuštění Nord Stream 2

Kyjev počítá s odškodným po ztělesnění projektu Nord Stream 2, prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v rozhovoru pro německý list Die Welt. 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T12:33+0200

2021-06-14T12:33+0200

2021-06-14T12:33+0200

svět

nord stream 2

plyn

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/885/05/8850512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea5c1e4ed11466ea5894038a88ea1411.jpg

Podle jeho slov, záměr USA uhradit ukrajinské straně ztráty ze spuštění plynovodu „v poslední době zjevně posílil“.„Nic není vyřešené, zatím není nic vyřešené definitivně,“ dodal diplomat.Ministr poznamenal, že Berlín a Washington jednají o Nord Stream 2, avšak Kyjev se těchto jednání neúčastní.Podle jeho mínění je Nord Stream 2 pro Ukrajinu nejen ekonomickou, ale také bezpečnostní hrozbou.„Proto říkáme, že je třeba použít plynovod jako páku, abychom povzbudili Rusko ke konstruktivní úloze v mírovém procesu na východě Ukrajiny,“ míní ministr.Plán, jak se dá vydělatUkrajina si dokáže vydělat na Nord Stream 2, když po spuštění plynovodu dostane část akcií provozovatelské společnosti, prohlásil v éteru televize První nezávislý ukrajinský politolog, ředitel Ústavu analýzy a managementu politiky Ruslan Bortnik.„OK, chápeme, že Nord Stream 2 může být pro vás výhodnější. Udělejme tedy Ukrajinu kvůli tomu, co ztrácí, což je politická otázka, vlastníkem Nord Stream 2, dejte nám 5-7-10 procent, abychom mohli kompenzovat své ztráty,“ prohlásil expert.Podle jeho slov může část plynu, který poteče plynovodem, proudit do ukrajinských plynových nádrží. „Promluvme si o tom, že se Ukrajina stane účastnící Nord Stream 2… Prodejte nebo předejte ukrajinskému Naftogazu pět procent ceny tohoto Proudu, budeme pak akcionáři, budeme se na něm vydělávat,“ řekl.Bortnik dodal, že dokud plynovod není spuštěn, je tato varianta „možná“. Přitom, podle jeho mínění, jsou reálnější varianty založení rusko-evropského konsorcia, které bude majitelem ukrajinské plynárenské soustavy, a zajistí jeho prostřednictvím tranzit plynu, anebo uzavření dlouhodobé smlouvy s Gazpromem na přečerpání paliva přes Ukrajinu.Učinil přitom předpoklad, že po vypršení lhůty platné smlouvy v roce 2024 mohou přinutit Kyjev, aby snížil cenu tranzitu, poněvadž dodávky přes Nord Stream 2 budou levnější, nebo že ukrajinská přepravní plynárenská soustava bude prostě zlikvidována.Nord Stream 2Nord Stream 2 je výstavba dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa.Proti projektu vystupuje Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, a také USA, které aktivně prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn. V prosinci 2019 zavedl Washington sankce proti společnostem, jež se zúčastnily projektu. Pokládka potrubí byla obnovena po roce.Výstavba se chýlí ke konci, minulý týden bylo oznámeno, že pokládka první větvi byla z technického hlediska ukončena, a že začíná práce na naplnění ji plynem. Druhá větev může být dostavěna během měsíce a půl nebo dvou.V Moskvě nejednou vyzvali k nepolitizaci situace a připomněli, že plynovod je výhodný nejen pro Rusko, ale také pro EU. Berlín vždy hájil dostavbu a odmítal jednostranné exteritoriální sankce USA.

https://cz.sputniknews.com/20210612/angela-merkelova-prodiskutovala-s-bidenem-plynovod-nord-stream-2-14816252.html

https://cz.sputniknews.com/20210604/putin-oznamil-dokonceni-pokladky-trubek-prvni-vetve-plynovodu-nord-stream-2-14729942.html

https://cz.sputniknews.com/20210604/sef-slovenskeho-mzv-ocekavame-ze-nord-stream-2-neovlivni-smlouvy-o-dodavkach-plynu-pro-slovensko-14732607.html

1

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, plyn, ukrajina