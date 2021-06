https://cz.sputniknews.com/20210614/langsadlova-varuje-pred-migranty-z-beloruska-nase-kroky-proti-jeho-rezimu-musi-byt-silne-tvrdi-14836632.html

Langšádlová varuje před migranty z Běloruska. „Naše kroky proti jeho režimu musí být silné,“ tvrdí

Langšádlová varuje před migranty z Běloruska. „Naše kroky proti jeho režimu musí být silné,“ tvrdí

Česká politička a poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová se na svém twitterovém účtu vyjádřila k situaci s migranty z Běloruska a sankcím proti vládě... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T20:49+0200

2021-06-14T20:49+0200

2021-06-14T20:49+0200

svět

sankce

migranti

litva

bělorusko

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/287/81/2878100_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a4800b97b9cf80608679c928816d8e2f.jpg

„Lukašenko započal hybridní válku a koordinovaně valí do EU migranty. Naše kroky proti jeho režimu musí být silné. Podporujme Bělorusy v jejich snaze o vypsání nových a čestných voleb. Bělorusko si zaslouží být svobodné,“ poznamenala Lanšgádlová s hashtagem „FreeBelarus“.Ve svém příspěvku poslankyně také sdílela článek serveru Echo24.cz, který se týká situace s migranty přicházejícími z Běloruska do Litvy.Jak uvedl server, Litva v týdnu obvinila Bělorusko, že je zodpovědné za příval běženců především z Blízkého východu, kteří se v zemi objevili v posledních dnech. Podle litevských úřadů Minsk vpustil za své hranice stovky Iráčanů, Íránců a Syřanů, kteří přiletěli na turistické vízum a kteří se teď dostali dále do Evropy.„Je očividné, že se proti Litvě vede hybridní válka a příval ilegálních migrantů je jedním z nástrojů,“ cituje vydání litevskou ministryni vnitra Agne Bilotaiteovou.Litevská pohraniční kontrola za prvních pět měsíců roku 2021 zachytila už 189 nelegálních běženců, zejména z Iráku, což je výrazný nárůst oproti počtu 81 za celý minulý rok. V Polsku podle serveru také registrují podobné počty Čečenců a Syřanů.Mezi Běloruskem a jeho sousedy se v posledních týdnech stupňuje napětí. Minsk tak byl kritizován za to, že donutil přistát letadlo společnosti Ryanair, na jehož palubě byl novinář Roman Protasevič. V důsledku toho některé letecké společnosti změnily své lety tak, aby neletěly přes území Běloruska. Navíc se v EU nyní diskutuje o zavedení čtvrtého balíčku osobních sankcí vůči Bělorusku, a také o zavedení co možná nejširších ekonomických sankcí, které se mají týkat ropy a ropných produktů, branného, ocelářského a dřevařského průmyslu. Lukašenko podle média hrozil tím, že do Evropy pošle „drogy“ a nelegální migranty.

https://cz.sputniknews.com/20210608/boj-proti-lukasenkovi-pokracuje-europoslanci-chteji-tvrdou-reakci-eu-na-zlocinne-akce-jeho-rezimu-14775909.html

1

litva

bělorusko

čr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sankce, migranti, litva, bělorusko, čr