https://cz.sputniknews.com/20210614/mate-uz-slunecni-bryle-a-opalovaci-krem-budete-je-potrebovat-ceka-nas-tropicke-pocasi-14829383.html

Máte už sluneční brýle a opalovací krém? Budete je potřebovat, čeká nás tropické počasí

Máte už sluneční brýle a opalovací krém? Budete je potřebovat, čeká nás tropické počasí

Je to tady! Do Česka konečně dorazí léto, jak se patří. Meteorologové po chladném začátku týdne slibují prudké oteplení. Koncem týdne by teploměry mohly ukázat... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T11:41+0200

2021-06-14T11:41+0200

2021-06-14T11:41+0200

česko

teplo

meteorologové

léto

bouřka

počasí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/321/38/3213845_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_e41c33b27bf8a0ab06a88dab792e53c1.jpg

„Nový pracovní týden startuje studeným ránem – na Šumavě teploty klesaly i pod bod mrazu. Chladno ale bylo i v nižších nadmořských výškách – např. v Karlových Varech bylo v minimech 3,9 stupně Celsia, v Liberci 4,7 stupně a v Doksanech 4,5 stupně. Teploty půjdou rychle nahoru. Máme před sebou nejteplejší červnový týden, a to díky velmi teplému vzduchu od jihu, který se k nám začne postupně dostávat,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová.Dnešní den by měly teploty vystoupat na 22 až 26 stupňů, na severovýchodě jen kolem 20 stupňů. Obloha bude převážně polojasná až jasná.Úterý také začne jasnou až polojasnou oblohou, později však začne přibývat oblačnosti. Noční teploty se budou pohybovat kolem 12 až 8 stupňů. Přes den už bude patrné oteplení a teploměry ukážou příjemných 25 až 29 stupňů.Ve středu meteorologové slibují převážně polojasno, na východě se však při zvýšené oblačnosti můžou objevit přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat kolem 15 až 11 stupňů. Přes den se budou pohybovat v hodnotách od 26 do 30 stupňů.První tropické teploty by se mohly objevit ve čtvrtek, kdy se rtuť teploměrů vyšplhá do hodnot 29 až 33 stupňů. Na severovýchodě území bude kolem 28 stupňů. Radovat nás bude převážně jasná obloha a to na většině území.Jasným až polojasným by měl být podle předpovědi i pátek, večer však od západu začne přibývat oblačnost a můžou se lokálně objevit bouřky. Teploty budou tropické 30 až 34 stupňů.Vedro bude přetrvávat i o víkendu, kdy se budou teploty držet na zmíněných 30 až 34 °C. Teploty však k pondělí o něco klesnou a to na 24 až 29 stupňů. Ze západu postoupí oblačnost, což bude doprovázeno přeháňkami a bouřkami.

https://cz.sputniknews.com/20210613/v-cervenci-nas-ceka-rozvolneni-v-kulture-podle-premiera-bude-moci-byt-2000-lidi-uvnitr-a-5000-venku-14827372.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

teplo, meteorologové, léto, bouřka, počasí