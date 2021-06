„Naše bilaterální vztahy se zhoršily na tu nejnižší úroveň.“ Putin promluvil před summitem s Bidenem

https://cz.sputniknews.com/20210614/nase-bilateralni-vztahy-se-zhorsily-na-tu-nejnizsi-uroven-putin-promluvil-pred-summitem-s-bidenem-14837588.html

Ruský prezident Vladimir Putin poskytl před summitem se svým americkým protějškem Joem Bidenem rozsáhlý rozhovor novináři americké televizní společnosti NBC... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Ruský prezident promluvil v rozhovoru například o Severoatlantické alianci. „Už jsem mnohokrát řekl: je to pozůstatek studené války. NATO se zrodilo v éře studené války, ale proč existuje i dnes, není příliš jasné. Byly momenty, kdy říkali, že se tato organizace transformuje, ale jako kdyby na to nyní zapomněli,“ uvedl.Putin konstatoval, že vychází z předpokladu, že se jedná o vojenskou organizaci, ale jsou to spojenci Spojených států. „Ale asi je čas od času nutné se setkat se spojenci. I když si taky umím představit, jak tam probíhá diskuse. Je jasné, že o všem se rozhoduje na základě konsensu, ale stále existuje jeden správný názor a všechny ostatní ani tak ne – řekněme tak opatrně,“ sdělil.Uvedl, že Rusko dobrovolně stáhlo všechna svá vojska z východní Evropy na širé pole. Podle jeho slov lidé trpěli, po celá desetiletí tam žily rodiny vojáků bez normálních životních podmínek, včetně jejich dětí. „A jakou jsme dostali odpověď? Infrastruktura je tady, u našich hranic. A vy tvrdíte, že někomu vyhrožujeme? Ano, cvičení děláme pravidelně, včetně cvičení, která pro naše ozbrojené síly nejsou očekávaná. Proč by to mělo být předmětem zájmu partnerů NATO? Prostě tomu nerozumím,“ sdělil.O vztazích s USARuský prezident Putin v rozhovoru promluvil i o vztazích se Spojenými státy. „Naše bilaterální vztahy se v posledních letech zhoršily na tu nejnižší úroveň, ale stále existují problémy, které vyžadují synchronizaci, stanovení některých vzájemných pozic, aby se otázky společného zájmu řešily efektivněji v zájmu jak Spojených států, tak i Ruska,“ řekl.Konstatoval, že i přes zdánlivě tvrdou rétoriku takové návrhy očekávali, protože vnitřní politická agenda ve Spojených státech jim nedala příležitost obnovit vztahy na jakési přijatelné úrovni. O ČíněCo se týče Číny, pak podle Putina si s ní vytvořili v posledních letech a v posledních desetiletích vztah strategického partnerství, kterého dosud v historii států nebylo dosaženo.O podpoře Sýrie„Naši partneři na Západě, celkově na Západě - jak USA, tak Evropané - říkají, že (syrskému prezidentovi Bašárovi, pozn. red.) Asadovi pomáhat nebudeme. Co s tím ale má Asad společného? Pomozte lidem, kteří tuto pomoc potřebují, takové nejzákladnější věci. Koneckonců, ani v podmínkách koronavirové pandemie nejsou zrušena omezení týkající se dodávek lékařského vybavení a léků. To je prostě nelidské. Takový krutý přístup k lidem nelze nijak vysvětlit,“ dodal.Připomeňme, že dne 16. června se v Ženevě setká ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Očekává se, že lídři projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní problémy a regionální konflikty.

