Od 1. července nás čeká další rozvolnění. Změny přijdou v obchodech, službách i v restauracích

Například kapacita bazénů bude navýšena na 75 procent, zaznělo na tiskové konferenci. Změny přijdou i v obchodech, kdy bude platit pravidlo, že na jednoho člověka je nutných 10 metrů čtverečních, přičemž doposud se jednalo o 15 metrů.Pakliže budou lidé chtít navštívit kadeřnictví, kosmetiku nebo masáže, nebudou muset být zákazníci evidováni a také nebudou muset tyto provozy poskytovat služby pouze jednomu zákazníkovi. Nově bude moci být živá hudba v restauracích či barech, ale tanec zatím povolen nebude. Jak již avizoval včera premiér Andrej Babiš ve svém pořadu s názvem Čau, lidi, od 1. července lze pořádat venku kulturní akce až pro pět tisíc lidí, nově budou moci lidé také stát. Ve vnitřních prostorách se budou moci konat akce pro dva tisíce návštěvníků, kapacita sálu bude moci být naplněna ze 75 procent. V kinech si také budeme moci užít i konzumaci při promítání.Co se týče muzeí a galerií, pak lze počítat 10 m2 na návštěvníka, tudíž se zvýší možná kapacita. U hradů a zámků bude pro osoby očkované nebo testované prohlídka bez omezení.Novinky přichází i v karanténě. Osoba, která je po první dávce očkování a setká se s nakaženým, musí nastoupit při vytrasování do karantény. Toto opatření bylo zavedeno kvůli riziku šíření mutací. Pakliže je člověk už po druhé dávce, do karantény nemusí. Covid-19 v ČRZa neděli přibylo v ČR pouze 42 nových případů koronaviru, je to nejnižší denní nárůst téměř za celý uplynulý rok. Informuje o tom web ministerstva zdravotnictví. Stejný počet nových případů byl zaznamenán naposledy 20. června v roce 2020.Od začátku pandemie na českém území ministerstvo zaznamenalo celkem 1 665 139 případů covidu-19. Zotavilo se 1 630 429 lidí. V zemi kvůli koronaviru zemřelo 30 226 lidí. Aktuálně je hospitalizováno 152 pacientů.Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, dnes stagnovalo. Stejně jako v neděli bylo k dnešnímu ránu na hodnotě zhruba 0,70. Přibližně kolem hodnot 0,7 až 0,8 číslo kolísá už od začátku května.Co se týká očkování, tak včera se nechalo očkovat 40 309 lidí, 17 412 dostalo už druhou dávku. Celkem v Česku 1. dávku dostalo 4 451 748 lidí, druhou 2 025 011.

