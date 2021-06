https://cz.sputniknews.com/20210614/prazsky-hrad-zvysuje-tlak-na-dezinformacni-media-vyvraci-lzi-mainstreamu-14833621.html

Pražský hrad zvyšuje tlak na dezinformační média: Vyvrací lži mainstreamu

Pražský hrad dnes vydal na svých internetových stránkách prohlášení, v němž se ohrazuje proti práci Seznamu Zpráv a uvádí jejich informace na pravou míru... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Hrad ve své zprávě nejdříve zrekapituloval, co se stalo, a následně připojil své vyjádření k situaci. „Dne 8. června 2021 zveřejnil server Seznam Zprávy článek s titulkem „O dotaci pro Mynářovu firmu se zajímají i detektivové z OLAF", ve kterém uvedl, že: „případ bezmála šestimilionové dotace pro firmu Clever Management hradního kancléře Vratislava Mynáře nevyšetřují pouze čeští vyšetřovatelé, ale také detektivové Evropského úřadu pro boj proti podvodům známého pod zkratkou OLAF." Dezinformaci serveru Seznam Zprávy dále šířily redakce iRozhlas.cz, iDnes.cz, Blesk.cz, Lidové noviny, Česká televize, Hospodářské noviny, Aktuálně.cz, deník Právo a další,“ stojí na stránkách Hradu. Hrad Seznamu Zprávám vyčetl novinářskou nekompetentnost při nakládání s informacemi.„Server Seznam Zprávy informaci neověřil podle běžného novinářského standardu dle dvou až tří dostupných zdrojů. Vycházel z jediného zdroje, kterým ani nebyl přímo dotyčný úřad. A přestože zaměstnanec tiskového odboru OLAF tuto informaci nepotvrdil, publikoval server Seznam Zprávy článek s titulkem, který čtenáře a další redakce uvedl v závažný omyl. Jak se totiž ukázalo později, jednalo se o prokazatelnou dezinformaci. Čtyři dny po vydání článku serverem Seznam Zprávy uvedl úřad OLAF jako reakci na zjevnou dezinformaci Seznam Zpráv, že se v tuto chvíli případem firmy Clever Management nezabývají,“ uvedl Pražský hrad.„Místo řádné omluvy zveřejnil server Seznam Zprávy dne 12. června 2021 článek, ve kterém zopakoval spekulace a lži o společnosti Clever Management,“ uzavřel Hrad své vyjádření k práci Seznamu Zpráv.„ČT cenzuruje“O několik okamžiků později vyložil Hrad na svých stránkách ještě jedno vyjádření, tentokrát k pořadu 168 hodin České televize. V něm Českou televizi obvinil z toho, že cenzuruje.„Pořad České televize 168 hodin zveřejnil dne 13. 6. 2021 reportáž na téma finančních odměn osob ve vedoucích pozicích úřadů či státních firem. Redaktorka pořadu Zuzana Černá předem kontaktovala vedoucího KPR Ing. Vratislava Mynáře s dotazem na oprávněnost výše udělené odměny, která byla transparentním způsobem veřejně publikována (výše odměny činila 809 230 Kč). V pořadu byli postupně očerňováni vedoucí představitelé různých úřadů a výše jejich odměn byla jednostranně konfrontována s vyjádřeními předem vybraných odborníků, kteří zastávali jednostranné názory,“ píše Hrad o České televizi.„Vedoucí KPR (Kanceláře prezidenta republiky – red.) odeslal redaktorce pořadu 168 hodin odpověď, která ale v pořadu nezazněla v plném rozsahu, přestože odpověď byla stručná a krátká. Kompletní znění odpovědi bylo následující: „Dobrý den, vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky řadí pořad 168 hodin mezi dezinformační pořady, Vám touto formou informace poskytovat nebudeme. Kromě toho považujeme za mimořádně paradoxní, že toto téma otevírá instituce fungující z povinně hrazených poplatků, přičemž řediteli ČT v době koronaviru byla schválena odměna dvojnásobná a u vedoucích pracovníků ČT platy tají. Váš dotaz tak považuji za mimořádně úsměvný“,“ zveřejnil Hrad svoji odpověď České televizi.Následně ale ČT obvinil z cenzury a poukázal na to, co Česká televize v odpovědi „cenzurovala“, a co v pořadu nechala.„Z této odpovědi pořad 168 hodin cenzuroval tuto část: „Kromě toho považujeme za mimořádně paradoxní, že toto téma otevírá instituce fungující z povinně hrazených poplatků, přičemž řediteli ČT v době koronaviru byla schválena odměna dvojnásobná a u vedoucích pracovníků ČT platy tají. Váš dotaz tak považuji za mimořádně úsměvný“,“ píše Pražský hrad.Podle názoru Hradu došlo díky této „cenzuře“ ze strany České televize k vynechání jednoho z klíčových argumentů.„Zkrácením vyjádření došlo k vynechání zcela zásadního argumentu, který poukazoval na zjevný rozpor v tom, že výši odměn zpochybňuje veřejnoprávní médium, jehož ředitel pobírá násobně vyšší odměny než osoby uváděné v reportáži,“ uvedl Hrad.Podle slov Pražského hradu Česká televize se pomocí této „cenzury“ snaží pouze chránit generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Kancelář prezidenta republiky přitom tento způsob žurnalistiky ze strany veřejnoprávního média označila za „velice nestandardní“. „Kancelář prezidenta republiky se proti tomuto způsobu mediální manipulace brání tím způsobem, že redakci 168 hodin neposkytuje informace jinou než právní formou. Toto je jedna z ukázek, proč k tomuto rozhodnutí došlo a bude i nadále uplatňováno,“ uzavřel Hrad své vyjádření k ČT.Dezinformační médiaPražský hrad v květnu publikoval seznam dezinformačních českých médií. Na seznamu se ocitly jak některé redakce České televize, tak i Seznam Zprávy. „Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jednání v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. V případě poskytování součinnosti ve formě zodpovídání dotazů e-mailem či telefonicky by se pracovníci KPR mohli naopak podílet na poškození dobrého jména České republiky, což je v rozporu s jejich pracovní smlouvou. Kancelář prezidenta republiky v minulosti mnohokrát poukazovala na flagrantní pochybení a nepřesnosti uváděné v mediálních výstupech těchto médií, na jejich přístupu k ověřování faktů to ovšem nic nezměnilo. Boj proti dezinformační scéně je přitom jedním ze zásadních témat nejen Evropské komise, ale i české vlády, a KPR se tímto krokem k této snaze připojuje,“ uvedl tehdy Hrad.

