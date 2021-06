https://cz.sputniknews.com/20210614/prezidentka-caputova-oduvodnila-svoji-ucast-na-summitu-v-bruselu-se-sesla-s-eurokomisarkou-jourovou-14833041.html

Prezidentka Čaputová odůvodnila svoji účast na summitu. V Bruselu se sešla s eurokomisařkou Jourovou

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vycestovala do Bruselu na summit NATO. Doprovázejí ji ministr obrany Jaroslav Naď a šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Před zahájením summitu se Čaputová setkala s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou. Ke schůzce došlo v hotelu, kde je prezidentka ubytována. Probrat měly dodržování zásad právního státu a také boj proti dezinformacím a lživým informacím v digitálním prostoru, což je problematika, kterou má na starosti Jourová v exekutivě EU.Dnešní summit NATO je zaměřen na obnovu vztahů Spojených států a jejich spojenců po krizi důvěry, která byla způsobená administrativou Donalda Trumpa. Zasedání by mělo trvat tři hodiny od 13.00 do 16.00. Na závěr účastníci představí společné vyhlášení, které bylo předem domluveno mezi vládami spojenců.Zuzana Čaputová vystoupí na summitu s vlastním projevem, rovněž jako i německá kancléřka Angela Merkelová.Spojenci chtějí vyslat Rusku vzkaz ještě do schůzky amerického prezidenta Joea Bidena s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Ženevě, ke které by mělo dojít ve středu. Spojenci otevřou proces prozkoumání strategické koncepce pod názvem NATO 2030, která má připravit Alianci na nové výzvy a hrozby. Řeč bude také o aktivitách Číny, které ovlivňují zájmy spojenců.Účastníci summitu by měli přijmout kodex chování, který by měl ukončit napětí způsobené jednostrannými rozhodnutími USA vystoupit z vojenských operací v Afghánistánu a aktivitami Turecka v Sýrii, Libyi a na Kavkazu.

