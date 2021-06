https://cz.sputniknews.com/20210614/slovensko-slavi-na-fotbalovem-mistrovstvi-evropy-si-poradilo-s-polskem-a-vyhralo-21-14836998.html

Slovensko slaví. Na fotbalovém mistrovství Evropy si poradilo s Polskem a vyhrálo 2:1

Slovenský tým dnes hrál na mistrovství Evropy ve fotbale proti polskému týmu. Ačkoliv nepodlehli Slováci Polsku ve čtyřech z posledních pěti zápasů, dnes došlo... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

Slováci vstřelili gól v 18. minutě zápasu, kdy Róbert Mak převzal míč u levé postranní čáry a zamířil do šestnáctky. S přispěním Glika sice trefil bližší tyč, avšak od ní se míč odrazil do zad polského gólmana Szczęsného a následně za brankovou čáru. Ve 46. minutě skóroval polský tým, kdy gól vstřelil Linetty. Slováci se však nevzdali a v 69. minutě přišla opět radost na slovenské straně. Škriniar dal gól a skóre se tak zvýšilo na 2:1 pro Slovensko.Pro Slovensko i Polsko je to první zápas na tomto ME ve fotbale. Duel skupiny E hostil stadion v ruském Petrohradu. Slováci začínali své působení na závěrečném turnaji, přičemž premiéru měli v roce 2016, postup si zopakovali hned o čtyři roky později.Ve skupině E je po zápase proti Polsku čekají ještě duely proti Švédsku a Španělsku. Kromě Slovenska dnes hrál svůj první zápas také český tým. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si ve svém prvním zápase v základní skupině D změřili své síly s domácím Skotskem. A podle sportovních expertů šlo o klíčový zápas vzhledem k postupu ze skupiny D. Jednoznačným hrdinou zápasu je Patrik Schick. Podařilo se mu totiž vstřelit oba góly a český tým vyhrál nad Skotskem 2:0.Čeští fotbalisté výrazně zvýšili šance na postup do vyřazovací fáze, kam projdou z každé skupiny první dva týmy a navíc nejlepší čtveřice ze třetích míst. Národní celek po prvním kole vede tabulku o skóre před Anglií. V dalším utkání si reprezentanti v pátek změří síly rovněž v Glasgow s Chorvatskem, o čtyři dny později nastoupí ve Wembley proti Anglii.Český tým na úvod EURA zvítězil poprvé po dvou zápasech, v letech 2012 a 2016 v zahajovacím utkání nebodoval.EURO 2020Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 odstartovalo v pátek v Římě zahajovacím utkáním mezi domácí Itálií a Tureckem, Italové zvítězili 3:0. V sobotu byly na programu tři zápasy. Odpolední zápas Wales-Švýcarsko (1:1), podvečerní Dánsko-Finsko (0:1) a den skončil zápasem Belgie a Ruska (3:0). V neděli hrála Anglie proti Chorvatsku (1:0), Rakousko-Severní Makedonie (3:1), Nizozemsko-Ukrajina (3:2).

