https://cz.sputniknews.com/20210614/vcera-v-cesku-zaznamenali-nejmene-pripadu-covidu-za-rok-14829523.html

Update covidu: V Česku zaznamenali nejméně případů za rok

Update covidu: V Česku zaznamenali nejméně případů za rok

Za neděli přibylo v ČR pouze 42 nových případů koronaviru, je to nejnižší denní nárůst téměř za celý uplynulý rok. Informuje o tom web ministerstva... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T10:38+0200

2021-06-14T10:38+0200

2021-06-14T10:45+0200

česko

covid-19 v česku. aktuální přehled

koronavirus

čr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/13361487_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_07e09ec98d4431608c24e674874633bd.jpg

Stejný počet nových případů byl zaznamenán naposledy 20. června v roce 2020.Od začátku pandemie na českém území ministerstvo zaznamenalo celkem 1 665 139 případů covidu-19. Zotavilo se 1 630 429 lidí. V zemi kvůli koronaviru zemřelo 30.226 lidí. Aktuálně hospitalizováno je 152 pacientů.Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, dnes stagnovalo. Stejně jako v neděli bylo k dnešnímu ránu na hodnotě zhruba 0,70. Přibližně kolem hodnot 0,7 až 0,8 číslo kolísá už od začátku května.Co se týká očkování, tak včera se nechalo očkovat 40 309 lidí, 17 412 dostalo už druhou dávku. Celkem v Česku 1. dávku dostalo 4 451 748 lidí, druhou 2 025 011.Vojtěch o výuce v respirátorechČeský ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se včera ve velkokapacitním centru v Ústí nad Labem nechal očkovat. Poté řekl, že ve školách v Libereckém, Zlínském a Jihočeském kraji podle všeho žáci nebudou muset nosit během výuky respirátory. Rozhodovat o tom bude dnes vláda. Od úterý byla povinnost nošení respirátorů ve třídách zrušena v celé České republice, s výjimkou zmíněných třech krajů.Babiš o rozvolnění v kultuře a očkováníDříve premiér Andrej Babiš ve svém pořadu s názvem Čau, lidi, řekl, že počínaje červencem by mělo dojít k většímu rozvolnění v kultuře, venku by mohlo být až pět tisíc osob, vevnitř pak zase dva tisíce. Rada vlády pro zdravotní rizika a kabinet budou v pondělí také hovořit o nošení roušek ve školách.Premiér se ve svém pořadu nevyhnul ani tématu očkování. Zmínil, že se může stát, že s podzimem přijde i nová vlna koronaviru. Podle jeho slov je však očkování opravdu jediné řešení, pakliže by nepřišla nová mutace, na kterou by očkování neplatilo.Kromě toho připomněl, že již 50 procent dospělé populace nad 16 let je již naočkováno jednou dávkou vakcíny. Zároveň vyzval všechny, kteří se nechtějí doočkovat vakcínou AstraZeneca, aby se nechali doočkovat.

https://cz.sputniknews.com/20210611/kulhanek-cestovani-cechu-do-bulharska-by-melo-byt-mozne-uz-po-prvni-davce-ockovani-14803499.html

https://cz.sputniknews.com/20210611/na-ockovani-proti-covidu-19-jiz-mohou-i-cizinci-a-nepojisteni-cesi-registrace-je-pro-ne-otevrena-14800835.html

5

čr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19 v česku. aktuální přehled, koronavirus, čr