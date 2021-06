https://cz.sputniknews.com/20210614/vzpomente-si-na-spinavou-cubku-europoslanec-zahradil-nalozil-novinarum-za-podporu-kolegy-ze-cnn-14834848.html

„Vzpomeňte si na špinavou čubku.“ Europoslanec Zahradil naložil novinářům za podporu kolegy ze CNN

„Vzpomeňte si na špinavou čubku.“ Europoslanec Zahradil naložil novinářům za podporu kolegy ze CNN

Europoslanec Jan Zahradil věnoval pozornost situaci okolo nového dokumentárního filmu Nebe novináře americké CNN Tomáše Etzlera. Vyčetl médiím, že ho podpořily... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

„Jistý novinář veřejně prohlásil o jisté ženě, s níž názorově nesouzní, že je „špinavá čubka”. Stejnému novináři teď na sítích a serverech dělají promo kolegové z branže ohledně jeho nového dokumentu,“ uvedl na svém Twitteru europoslanec.Pod slovy „jistý novinář“ se skrývá novinář americké CNN Tomáš Etzler, který v minulosti označil radní České televize Hanu Lipovskou za „špinavou čubku“ v souvislosti s tím, že Lipovská přišla na Radu České televize v doprovodu policie, která ji byla přidělena jako osobní ochranka na základě vážných zjištění, které Lipovská učinila v případě ředitele ČT Petra Dvořáka.„Vzpomeňte si na to, až táž média zas budou pranýřovat verbální násilí k ženám,“ dodal Jan Zahradil.Jedním z těch, kdo na sociálních sítích podpořil nový dokument Etzlera nazvaný Nebe, byl novinář Jindřich Šídlo ze Seznamu Zprávy. „Viděl jsem včera film Tomáše Etzlera „Nebe“ o tom, jak se Čína, náš vzor stabilizované společnosti, stará o svoje nejslabší. Neváhejte ani vteřinu a jděte na něj,“ napsal před dvěma dny Šídlo na svých sociálních sítích.„Špinavá čubka“Tomáš Etzler v dubnu letošního roku označil Hanu Lipovskou za „zmanipulovanou špinavou čubku“. Reagoval tak na její příchod do České televize s policejní ochranou, která jí byla dočasně přidělena na základě policejní analýzy bezpečnostní situace okolo mladé ekonomky. Etzler si rovněž stěžoval, že policii bylo umožněno vstoupit na půdu České televize.„Toto jsou, přátelé, ti spravedliví novináři, kterým se má naslouchat,“ prohlásil ironicky na svém kanálu Xaver Live Luboš Veselý o Etzlerovi, aby se Lipovské zastal. Lipovská přišla na Radu ČT s policejní ochrankou vzhledem ke skutečnostem, které se jí podařilo zjistit. Tehdy radní uváděla, že Česká televize si objednala školicí služby u firmy GOPAS, kterou Petr Dvořák spoluvlastní. Rovněž upozornila na to, že dalším spoluvlastníkem GOPAS je minoritní akcionář PPF Ladislav Bartoníček, přičemž PPF ovládá O₂ TV a TV Nova. Dotyčná si tak myslí, že jde o ohrožování „podstaty veřejnoprávní televize“. Navíc firma GOPAS dle ní údajně figuruje v kriminálních kauzách. Lipovská se tedy domnívá, že Dvořák mohl porušit péči řádného hospodáře. V souvislosti s tím se obrátila na Bezpečnostní radu státu, na ministerstvo financí i na bezpečnostní výbory sněmovny a senátu.

