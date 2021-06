https://cz.sputniknews.com/20210614/za-kopcem-je-svet-potemnely-hrozici-totalitou-politolog-robejsek-poukazal-na-dejinne-tendence-14829732.html

„Za kopcem je svět potemnělý hrozící totalitou.“ Politolog Robejšek poukázal na dějinné tendence

„Za kopcem je svět potemnělý hrozící totalitou.“ Politolog Robejšek poukázal na dějinné tendence

Vlivný politolog Petr Robejšek zavzpomínal na časy odchodu komunismu a varoval před příchodem nové totality, kterou prý lidé nevidí, neboť si myslí, že to bude... 14.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-14T21:47+0200

2021-06-14T21:47+0200

2021-06-14T21:47+0200

česko

totalita

petr robejšek

demokracie

komunismus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/733/56/7335621_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5907bda625fa1b916d6f5329cf4272b.jpg

„Nedávno jsem byl u Skryjských jezírek. (…) Tady jsem byl naposledy více jak 25 lety. Jako dnes si vybavuji opojnou náladu po zániku totality. Skončily zavřené hranice, cenzura a arogantní tlučhubové. Tehdy jsme tvořili historii a souzněli s majestátní přírodou. Čtvrt století po té je vzduch stejně voňavý, voda stejně průzračná, ale za kopcem je svět potemnělý hrozící totalitou,“ uvedl politolog na svých sociálních sítích v příspěvku s názvem „vzpomínka“.Robejšek se táže, jak je možné, že lidé poznají, když končí doba zla, ale nejsou schopni vidět, když nové zlo přichází.„Jak to, že každý pozná, když končí zlo, ale skoro nikdo si nevšimne, když začíná? Moji rodiče po válce věřili, že jde jen o sociální spravedlnost. A dnes se okolo nás, v zužujících kruzích, plíží nová totalita a většina zase věří, že jde jen o naše dobro,“ napsal na svém Facebooku.Podle jeho názoru záleží na tom, aby lidé začali kriticky myslet a přestali pouze podléhat módním trendům.„Také za rok bude příroda triumfálně krásná, ale i netečná k našim životům. Co bude s námi, záleží jen na tom, jestli konečně začneme kriticky myslet a s rozmyslem žít,“ dodal Petr Robejšek na závěr svého zamyšlení.CenzuraPřed několika dny Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného. Volný se svými příznivci často komunikoval právě přes svůj facebookový profil a „shromažďoval“ tak na něm velkou část odpůrců vládních nařízení. Facebook mu jeho stránky smazal.„My jsme věděli, že se to dříve nebo později stane. Proto jsme si vytvořili síť lidí, kteří restreamují naše videa, aby se dostala mezi co nejvíc lidí,“ prozradil Volný. Poslanec plánuje přesun na sociální síť Telegram. Politik navíc dodal, že Facebook už delší dobu omezoval viditelnost jeho stránek. Zamezoval například tomu, aby se na jeho profil mohli připojovat noví fanoušci a podporovatelé. I tak mu ale krok Facebooku pořádně zkomplikoval plány, jelikož jeho stránka měla před smazáním 78 tisíc fanoušků a sledování mělo zapnuto dokonce 104 tisíc lidí.V průběhu prvního týdne měsíce června bylo informováno, Facebook rovněž zablokoval stránku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, a to na dva roky.

https://cz.sputniknews.com/20210614/v-bilem-dome-prozradili-v-kterych-sferach-jsou-ochotni-spolupracovat-s-ruskem-14828555.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

totalita, petr robejšek, demokracie, komunismus