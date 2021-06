Bendová ohromila fotkou obrovského hřibu. Fanoušci se snaží uhodnout, o jaký druh jde

https://cz.sputniknews.com/20210615/bendova-ohromila-fotkou-obrovskeho-hribu-fanousci-se-snazi-uhodnout-o-jaky-druh-jde-14830829.html

Oblíbená herečka Alice Bendová na sociální síti ohromila nejednoho fanouška. Zveřejnila totiž fotku obrovského hřibu a sledující herečku okamžitě zahrnuli... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Na nových fotkách je zachycena Alice v lese, jak drží obrovský hřib. „Anoooo, je to tady!!! První a takovej chlapák. Tebe si, můj milý hřibe kováři, usušíme,“ napsala Alice k fotkám.A jaké byly reakce sledujících? Nutno podotknout, že taková fotka zaujala mnoho lidí, a to ani nemuseli být vášnivými houbaři. „Houba přes celou hubu,“ napsala vtipně další sledující. „Není možné. Álo, jsi čarodějka,“ nemohla uvěřit takovému úlovku jiná uživatelka. Někteří neskrývali i závist: „Teda Aličko, tiše závidím.“ Nutno podotknout, že Češi si umí udělat legraci téměř ze všeho, a proto se stala terčem vtipů v některých komentářích i tato fotka. „To je hřib nebo mramorová bábovka?“ Další se pak dotazovali, o jaký druh hřibu se jedná: „Týjo, co to je za houbu?“„Už zase začínáte luxovat lesy?“ ptala se vtipně další uživatelka. A Alice i pohotově odpověděla: „Lehoučce! Ale jen co sníme, ostatní necháváme lesu a jiným, ale s těžkým srdcem. Jsem chamtivá.“Někteří lidé se však do Alice pustili kvůli tomu, že je prý tento druh hřibu chráněný. „Aliceee, víš o tom, že je to chráněná houba? Moc bych se nechlubil na sockách. Ale krásný je,“ uvedl jeden z uživatelů. Bendová však odpověděla s tím, že nemá pravdu a o chráněnou houbu se nejedná. „Ale prdlajs, běžný hřib kovář chráněný není, žlutý a královský ano. Věřte mi, jsem stará mykoložka,“ odpověděla.Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, i přesto ale Bendová patří mezi nejvíce sexy české herečky, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.

