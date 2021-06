https://cz.sputniknews.com/20210615/caputova-o-summitu-nato-atmosfera-jednani-byla-velmi-dobra-biden-ocenil-pokrok-slovenska-14839919.html

Čaputová o summitu NATO: Atmosféra jednání byla velmi dobrá, Biden ocenil pokrok Slovenska

Čaputová o summitu NATO: Atmosféra jednání byla velmi dobrá, Biden ocenil pokrok Slovenska

V Bruselu včera začal summit NATO, na kterém lídři spojeneckých zemí jednali o aktualizaci strategické koncepce Severoatlantické aliance, jež má zajistit... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Co se týče celkové atmosféry jednání summitu, ta byla podle slovenské prezidentky velmi dobrá. Někteří její kolegové ocenili, že Biden neodešel hned po svém vystoupení, ale se zájmem si vyslechl i promluvy ostatních lídrů. Prezidentka v této souvislosti připomněla, že summit je kromě oficiálních jednání dobrou příležitostí i k různým bilaterálním rozhovorům lídrů. A proto je dle jejích slov velmi cenné, že i jí summit poskytl možnost promluvit si s Joem Bidenem osobně.„Mluvili jsme o důležitosti hodnot, které nás spojují a které sdílíme. Jsou to hodnoty demokracie a právního státu. Informovala jsem ho o reformách, které se na Slovensku konají a Biden ocenil pokrok, kterého Slovenská republika dosáhla,“ popsala Čaputová uvedené setkání.Slovenská prezidentka potvrdila, že se se spojenci NATO dohodli na důležitosti rozpracování nové koncepce Aliance. Na otázku novinářů, jak vnímá vstup slovenské strany do tohoto procesu, Čaputová uvedla, že Slovensko má za hlavní cíl, aby nová agenda zohlednila potřebu ochrany a bezpečnosti občanů.Bezpečnostní strategie bude dle jejích slov aktualizována s přihlédnutím k hrozbám, jako jsou dezinformace, propaganda a klimatické změny. Podle Čaputové tak bude třeba zaměřit se na udržení jednoty mezi spojenci, podporu kolektivní obrany a také ochranu kritické infrastruktury. Hrozba klimatických změn na druhou stranu nutí spojence k tomu, aby se připravili na bezpečnostní důsledky klimatických změn, a zároveň, aby se v rámci vlastních aliančních činností stavěli zodpovědně k životnímu prostředí.Čaputová rovněž zdůraznila, že oceňuje i zaměření Aliance na nové technologie a ochotu spojenců více investovat do výzkumu a vývoje. „To má být konkrétní a efektivní přínos pro Alianci, ale zároveň je to i příležitost pro členské země,“ vysvětlila.Korčok o rozhodnutích lídrů NATO Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok se také vyjádřil k pondělnímu summitu NATO a poukázal na to, že spojenci přijali důležitá politická rozhodnutí, která mají zaručit připravenost Aliance odolávat budoucím bezpečnostním výzvám a hrozbám. Dohoda o vývoji nové Strategické koncepce NATO je dle Korčoka významným krokem v tomto směru. Měla by i nadále posilovat kolektivní obranu, a zároveň „přinést inovativní přístupy ke stále sofistikovanějším hrozbám“, které podle ministra obrany plynou z kybernetických útoků a zvýšených hybridních a dezinformačních aktivit cizích států, zejména Ruska a Číny. Premiéři a prezidenti členských států tak například vyjádřili znepokojení nad destabilizačními aktivitami Ruska na Ukrajině a jeho rostoucí vojenské přítomností v okolí hranic států NATO.Ministr stejně jako Čaputová podotkl, že v rámci jednání byla věnována zvláštní pozornost následkům klimatických změn pro bezpečnostní prostředí, stejně jako plnění aliančních úkolů s důrazem na energetickou účinnost a působení ozbrojených sil s co nejnižším ekologickým zatížením.

