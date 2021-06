https://cz.sputniknews.com/20210615/cely-svet-se-klani-golu-schicka-britsky-moderator-je-ohromen-tim-jak-cesi-odpanili-skotsko-14846954.html

Celý svět se klaní gólu Schicka: Britský moderátor je ohromen tím, jak Češi „odpanili" Skotsko

Celý svět se klaní gólu Schicka: Britský moderátor je ohromen tím, jak Češi „odpanili“ Skotsko

Úžasný gól z 45 metrů útočníka Patrika Schicka v zápase proti Skotsku, který přinesl vítězství české fotbalové reprezentaci, bude navždy zapsán do historie... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Rasistický incident má zřejmě velký podíl na tom, že zápas vyvolal velké množství emocí a komentářů. Všimli si ho tak i lidé, kteří se jinak sportovního světa zdržují.Zápas například nenechal chladným ani „prostořekou“ osobnost britského mediálního světa, respektive televizního moderátora Pierse Morgana, jenž v poslední době proslul kvůli kritice Meghan Markleové a prince Harryho, a dokonce kvůli nim musel odejít ze stanice ITV.Jak vyplývá z jeho komentáře na Twitteru, Schickův gól v něm vyvolal nesmírné nadšení.„Češi právě odpanili Skotsko 46metrovým gólem. Fantastické,“ píše Morgan dále.Moderátor používá ve své větě sloveso „deflowered“, které označuje první sexuální styk se ženou, a to zcela záměrně.Skotové totiž mají neoficiální fotbalovou hymnu, respektive obecně sportovní hymnu, která má název Flower of Scotland, tedy Květ Skotska. A právě o ten podle Morgana Skotové nyní rozhodně přišli.EURO 2020Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 odstartovalo v pátek v Římě zahajovacím utkáním mezi domácí Itálií a Tureckem, Italové zvítězili 3:0. V sobotu byly na programu tři zápasy. Odpolední zápas Wales-Švýcarsko (1:1), podvečerní Dánsko-Finsko (0:1) a den skončil zápasem Belgie a Ruska (3:0). V neděli hrála Anglie proti Chorvatsku (1:0), Rakousko-Severní Makedonie (3:1), Nizozemsko-Ukrajina (3:2).Český tým včera hrál s domácím Skotskem svůj první zápas. Podle sportovních expertů šlo o klíčový zápas vzhledem k postupu ze skupiny D. Jednoznačným hrdinou zápasu je Patrik Schick. Podařilo se mu totiž vstřelit oba góly a český tým vyhrál nad Skotskem 2:0.Čeští fotbalisté výrazně zvýšili šance na postup do vyřazovací fáze, kam projdou z každé skupiny první dva týmy a navíc nejlepší čtveřice ze třetích míst. Národní celek po prvním kole vede tabulku o skóre před Anglií. V dalším utkání si reprezentanti v pátek změří síly rovněž v Glasgow s Chorvatskem, o čtyři dny později nastoupí ve Wembley proti Anglii.Český tým na úvod EURA zvítězil poprvé po dvou zápasech, v letech 2012 a 2016 v zahajovacím utkání nebodoval.

