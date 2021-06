https://cz.sputniknews.com/20210615/chmelar-o-konferenci-globsec-v-debatach-o-bezpecnosti-dominuje-zkresleny-pohled-na-svet-14849440.html

Chmelár o konferenci Globsec: V debatách o bezpečnosti dominuje zkreslený pohled na svět

15.06.2021

Chmelár v příspěvku píše o tom, že dnes začíná ve slovenském hlavním městě Globsec 2021. „Globální bezpečnostní konference, na níž o mezinárodních otázkách již tradičně diskutují a rozhodují zejména militantní politici, generálové, zbrojařští lobbisté, armádní plánovači a jiní váleční štváči. Díky nim dominuje v debatách o bezpečnosti zkreslený pohled na svět, který neodpovídá realitě,“ píše dále.Zatímco představitelé Severoatlantické aliance podporují vstup Ukrajiny do NATO a vidí v něm svého demokratického spojence, jak píše Chmelár, nezávislí analytici upozorňují, že Kyjev se ve skutečnosti mnohem více podobá autoritativním systémům, jaké známe v Rusku nebo Turecku.Na světě je podle jeho slov čím dál méně spolupráce a mír prý vypadl ze slovníku současných politiků. Změnit toto myšlení ale není úkol pro jednu politickou stranu, píše. „Musíme se spojovat, stejně jako se spojují oni. Oponovat jejich nesmyslným návrhům a vysvětlovat, že životní potřeby našich zemí a této planety vyžadují naopak odzbrojení, snižování mezinárodního napětí a přesun finančních prostředků na záchranu klimatu. Ačkoli je lidí, kteří touží po míru, odzbrojení a přesunu finančních prostředků do zdravotnictví, školství, životního prostředí a kultury mnohem, mnohem víc, jsou přehlušováni hrstkou mocichtivých militantních šílenců, kteří si myslí, že prioritou jsou závody ve zbrojení,“ míní Chmelár.Konstatuje, že chtějí být protiváhou takových sil, které chtějí umlčet mírumilovné lidi, a tvůrčí alternativou budování kultury míru. Z toho důvodu se rozhodl, že se skupinou mladých lidí budou v Bratislavě na Světový den míru (21. září) pořádat mezinárodní mírové fórum Sjednocení za mír. Organizací této akce si Chmelár podle svých vlastních slov plní svůj sen, protože budování kultury míru považuje za své životní poslání. Již nyní jim prý přislíbilo účast několik zajímavých hostů ze zahraničí.Dodává, že se mohou spoléhat jen na sílu většiny mírumilovných lidí, kteří si uvědomují, že v tomto nerovném zápase za mírovou budoucnost naší planety pomůže jen vzájemná solidarita, pomoc a spojování. Globsec v BratislavěNa konferenci Globsec ve středu vystoupí Jakub Kulhánek (ČSSD), a to v panelové diskusi ministrů zemí visegrádské čtyřky na téma pohledu střední Evropy na budoucnost Evropské unie.Šestnáctého ročníku konference v Bratislavě se zúčastní i česká eurokomisařka Věra Jourová, státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jan Havránek nebo bývalý český diplomat a nyní ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský.Kromě vládních představitelů na konferenci vystoupí například předsedové Pirátů Ivan Bartoš a STAN Vít Rakušan. Bartoš bude mluvit o zneužívání sociálních sítí extrémisty i o jejich snahách ohrozit stabilitu a demokracii. Vít Rakušan bude mít prezentaci o řízení měst v období pandemie.Kvůli nenadálému zhoršení zdravotního stavu se akce nezúčastní český premiér Andrej Babiš.

