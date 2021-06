https://cz.sputniknews.com/20210615/definitivni-vyrazeni-ruska-a-ciny-opozice-je-pripravena-dat-zelenou-zakonu-lex-dukovany-14846729.html

Definitivní vyřazení Ruska a Číny. Opozice je připravená dát zelenou zákonu lex Dukovany

Definitivní vyřazení Ruska a Číny. Opozice je připravená dát zelenou zákonu lex Dukovany

Opoziční strany již nebudou blokovat přijetí zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Jak poznamenal místopředseda STAN Petr... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Již dlouhou dobu opoziční koalice Spolu a koalice Pirátů a Starostů brzdí přijetí zákona o opatřeních k přechodu Česka k nízkouhlíkové energetice. Jejich hlavním požadavkem bylo ve zmíněném zákonu zakotvení zákazu účasti firem z Ruska a Číny v tendru na dostavbu Dukovan. Tentokrát se ale zdá, že tato neshoda bude překonána, protože se opozice s vládou dohodla na zařazení pozměňovacího návrhu zakazujícího vstup ruských a čínských firem do tendru.Místopředseda Starostů Petr Gazdík dnes uvedl, že vicepremiér Karel Havlíček opoziční strany ujistil v tom, že zákaz vstupu Ruska a Číny do tendru bude v tomto zákonu explicitně vysloven. Náležité úpravy by měly být doplněny Senátem. Podle Gazdíka by implementace tohoto návrhu ve Sněmovně mohla vyústit v časové zdržení, jelikož by se zákon v tomto případě měl vrátit do druhého čtení. Poté, co Senát upraví návrh zákona, bude navrácen do Sněmovny.Připomeňme, že již dříve česká vláda vynechala Čínu ze seznamu kandidátů na účast v tendru na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. Později o právo zúčastnit se tendru v podstatě přišel i ruský Rosatom, a to kvůli výbuchům muničních skladů ve Vrběticích, jelikož odpovědnost za ně byla uvalena na ruskou stranu.Dopady snižování emisí pro ČeskoMinulý měsíc český premiér Andrej Babiš promluvil o možných negativních dopadech boje proti klimatickým změnám v České republice.Jak premiér poznamenal, přechod k ekonomice nového typu má být podle Česka doprovázen řadou podmínek, na nichž Praha trvala během jednání v rámci Evropské unie. Jedná se například o zdůraznění závažné role jaderné energetiky, uznání role plynu v procesu tranzice a zajištění dostatečného financování pro uskutečnění přechodu. Je rovněž nutné brát zřetel na výchozí ekonomické a jiné podmínky jednotlivých členských zemí. V případě Česka jsou to geografické podmínky, ale i velký podíl uhlí v energetickém sektoru, což znemožňuje rychlý přechod k obnovitelným zdrojům.

