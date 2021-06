https://cz.sputniknews.com/20210615/dezinformacni-kampan-pred-volbami-vyhostili-jsme-ruske-diplomaty-muze-se-neco-stat-rika-kralicek-14838856.html

Dezinformační kampaň před volbami? Vyhostili jsme ruské diplomaty, může se něco stát, říká Králíček

Dezinformační kampaň před volbami? Vyhostili jsme ruské diplomaty, může se něco stát, říká Králíček

Předseda stálé komise pro hybridní hrozby Robert Králíček (ANO) v Radiožurnálu promluvil o tom, jak se české instituce připravují na útoky dezinformátorů kvůli... 15.06.2021

Jako první přišla řeč na to, že se na stálé komisi pro hybridní hrozby řešila odolnost proti možnému zásahu do voleb. Podle Králíčka chtěli na komisi od kompetentních organizací vědět, jak jsou připraveny na nadcházející podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Pro Radiožurnál zmínil, kdo byl přítomen, a také, k jakému závěru dospěli.A to je dle jeho slov věc, která by se měla nějakým způsobem řešit. Domnívá se rovněž, že velkou a klíčovou roli v tomto případě hraje pracovní skupina při bezpečnostní radě státu pana podplukovníka Petra Matouše, který je i poradcem premiéra Andreje Babiše v oblasti bezpečnosti. Je tedy na čase, aby ministerstvo zdravotnictví velmi zabralo. Podle Králíčka obecně musíme vytvořit systém, který by strategickou komunikaci řídil. Dle jeho názoru by mohlbýt v době nastávajících voleb na Úřadu vlády nějaký státní tajemník se svým týmem a komunikoval by s NCOZ, BIS, ministerstvem vnitra, NÚKIB, Statistickým úřadem, CTHH a koordinoval by veškeré aktivity.Zároveň však přiznává, že dle něj se nejspíše takový proces nedokáže nastavit do těchto voleb. Musí totiž podle něj dojít i ke změně zákonů: „Sněmovně zbývá pár řádných schůzí a myslím, že do voleb nejsme schopni přijmout jakoukoli další právní úpravu. Ale už teď funguje komunikace pracovní hybridní skupiny pana Matouše s jednotlivými složkami. Snaží se v rámci možností koordinovat a komunikovat tyto činnosti.“Dezinformační kampaně vs. ČeskoV souvislosti s volbami přišla řeč také na to, jaké dezinformační kampaně by se mohly před volbami případně objevit. Králíček uvádí, že si dokáže představit dezinformační kampaň, kdy někdo nedostal lístky nebo je dostal špatně či pozdě.Co se týče nadcházejících voleb, prozradil, že ministerstvo vnitra bude mít kampaň směrem k volbám. V ní bude občany informovat, jak budou volby probíhat, kde můžou dostat informace. „Určitě se plánují cvičení, ministerstvo vnitra plánuje i proškolování volebních komisí,“ dodává.Když přišla řeč na to, zda nyní očekává, že hrozí reálné riziko dezinformačních kampaní, uvedl, že by se něco mohlo stát a záhy vysvětlil, proč.Právě proto není radno tuto záležitost podceňovat. I z tohoto důvodu bezpečnostní složky monitoring celé situace dělají a dělat budou a vše se zintenzivní s příchodem voleb.Pokud jde o to, jak by mohly dezinformační kampaně ovlivňovat volby, připouští, že způsobů může být hned několik. Ať už jde o zpochybnění výsledků, útoky na jednotlivé strany, zpochybňování volebních komisí či snahu vytvořit chaos.V neposlední řadě Králíček uvedl, že se Česko bude v obraně voleb inspirovat i v zahraničí. Například pracovní skupina při bezpečnostní radě státu a ministerstvo obrany budou mít workshop, kde se budou inspirovat z Velké Británie a Finska. Otázkou dle něj zatím zůstává, zda je správně, že máme problematiku hybridních hrozeb při ministerstvu obrany. Je tedy otázkou, zda by to opravdu mělo být na obraně, nebo vnitru či při Úřadu vlády. On sám v tom má ale jasno: „Osobně si myslím, že by tato agenda měla být při Úřadu vlády, aby to bylo zastřešující, nadresortní.“

česká republika

