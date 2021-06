https://cz.sputniknews.com/20210615/eu-a-usa-se-dohodly-na-koordinaci-politiky-vuci-rusku-14850365.html

EU a USA se dohodly na koordinaci politiky vůči Rusku

Evropská unie a Spojené státy se chystají zahájit dialog na vysoké úrovni ohledně koordinace politiky a opatření vůči Rusku. 15.06.2021, Sputnik Česká republika

V Bruselu se konal summit za účasti předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, předsedy Evropské rady Charlese Michela a amerického prezidenta Joe Bidena.Strany uvedly, že ponechávají otevřené komunikační kanály pro spolupráci s Moskvou v otázkách společného zájmu. Zároveň prohlásily, že jsou připraveny „rozhodně reagovat“ na akce Ruska, které považují za negativní. Rovněž vyzvaly Kreml, aby předešel dalšímu zhoršování vztahů se zeměmi na takzvaném seznamu nepřátelských států.Vztahy mezi Ruskem a Západem se zhoršily po převratu na Ukrajině, návratu Krymu a vypuknutí konfliktu v Donbasu. Evropské země a USA obvinily Kreml ze vměšování a uvalily na něj sankce, Moskva zareagovala zrcadlově.Dalšími záminkami k nátlaku na Rusko byla obvinění na adresu Kremlu ze snahy ovlivnit americké volby a z účasti na kybernetických útocích, dále případ Skripalových a mnoho dalšího.V Moskvě byla tato obvinění opakovaně odmítána a označována za neopodstatněná.EU a USA se dohodly, že budou pracovat na reformách WTO a WHOEvropská unie a USA se dohodly, že budou pracovat na reformě Světové obchodní organizace (WTO), uvedl Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda EK pro ekonomické otázky.Předtím byl kvůli postoji Spojených států zablokován proces výběru soudců do odvolacího orgánu WTO, který podává odvolání v obchodních sporech členů organizace. Odvolací senát je kvůli tomu již několik měsíců nefunkční.EU a USA se na bruselském summitu dohodly na posílení spolupráce při reformě Světové zdravotnické organizace (WHO) za účelem přípravy k budoucím výzvám v oblasti globálního zdravotnictví, uvedla na tiskové konferenci v Bruselu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.Předsedkyně Evropské komise rovněž dodala, že „je třeba se poučit z pandemie koronaviru, hned na počátku došlo ke zmeškání, to se už nesmí opakovat“.

