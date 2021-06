https://cz.sputniknews.com/20210615/evropa-se-uskromni-nakupy-budou-vyjimecnou-udalosti-klaus-uvedl-k-cemu-postrkavaji-ideje-piratu-14849179.html

„Evropa se uskromní, nákupy budou výjimečnou událostí.“ Klaus uvedl, k čemu postrkávají ideje Pirátů

Všeobecné hlásání progresivistických doktrín značí zásadní strukturální posun společnosti, který přivede ke zblbnutí lidstva. Takovou představou o budoucnosti... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-15T22:26+0200

Začíná to všechno podle něj u toho, že dnešním hlavním světovým hlasatelům progresivistických doktrín uvěřili lidé z byznysu a hospodářské sféry. „Jsou sami vnitřně přesvědčeni třeba o potřebě elektrických aut, nikoli normálních aut coby záruky pohyblivosti lidstva,“ poznamenal Klaus.Byznysová sféra má podle něj jediný cíl, kterým je maximalizace zisku. Nemůže však přijít s nápadem, jak ho maximalizovat snadněji, a proto mluví o jakési zelenosti. „Nemá ideje, nemyslí, byznys má jen vidinu zisku a umně to svými ideology zakrývá,“ domnívá se Klaus. Vznik idejí o tom, že se bankovní úvěry mají dávat podle ekologičnosti a prospěšnosti, svědčí tedy podle něj jen o zásadním strukturálním posunu lidstva. Pro západní civilizaci tak podle něj určitě nebude snadné obstát vůči Číně, která se v ekonomice ideologickými měřítky nezdržuje.„Západní civilizace a zejména Evropa se svou vahou, významem, ekonomickou silou, počtem obyvatel a dalšími atributy stále ve světě scvrkává. Jde o nezastavitelný fenomén, to je evidentní. Mám pocit, že budeme takovým zajímavým skanzenem. Evropa bude skanzenem světa, jako je Staroměstské náměstí skanzenem České republiky,“ myslí si Klaus. Život v takovém skanzenu rozhodně nebude podle něj odpovídat dnešní úrovni. „Myslím si, že Evropané nové doby, nové éry a nových progresivistických idejí se rádi uskromní a pochopí, že návštěvy shopping center budou stále výjimečnější událostí a ty nákupní vozíky přestanou existovat a zůstanou jen snadno unesitelné košíky,“ podělil se Klaus o svou představu o budoucnosti. Mnohé politické strany k ní nevyhnutelně podle něj postrkávají Evropskou unii. „Podle mého názoru spousta lidí v čele nějakých Pirátů, STAN a TOP 09 nedomýšlí, co dělají. Krátkozrakost je základní charakteristikou těchto lidí. Lidé v politice mají krátký život, proto maximalizují krátkodobé efekty. Mají pocit, že platí Keynesovo In the long run we are all dead, tedy že v dlouhém období jsme všichni stejně mrtví, takže je to jedno,“ řekl Klaus. Střet s dlouhodobější realitou však v každém případě bude velmi bolestný, varoval na závěr bývalý český prezident.

