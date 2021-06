https://cz.sputniknews.com/20210615/expremier-sr-matovic-zase-uraduje-v-parlamentu-padala-slova-jako-potkan-ci-primitiv-14847809.html

Expremiér SR Matovič zase úřaduje. V parlamentu padala slova jako „potkan“ či „primitiv“

Expremiér Slovenské republiky a nynější ministr financí Igor Matovič se během odvolávání ministra vnitra vrátil ke svým tradičním způsobům z opozičních dob... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Šéf Směru Robert Fico končil svou úvodní řeč, během níž odůvodňoval, proč má být odvolán ministr vnitra Roman Mikulec. Ministr financí Igor Matovič si delší dobu něco psal na papír, zdálo se, že jsou to poznámky k vystoupení Fica. Byl to však nápis - vzkaz s textem CAPO DI TUTTI CAPI, což v překladu znamená „šéf všech šéfů“ a obvykle se to spojuje s mafií. Fico na to nereagoval, ale předseda Národní rady SR Boris Kollár ano a Matovič po jeho slovech papír odložil.Později Matovič v rozpravě v ohnivém projevu označil Roberta Fica společně s expremiérem a šéfem Hlasu-SD Peterem Pellegrinim za hlavu mafie. A ke slovní přestřelce došlo zase mezi Matovičem a poslancem za Směr-SD Lubošem Blahou, kdy byla v plénu slyšet taková slova jako „moula“, „potkan“ či „primitiv“.Používání různých vizuálních pomůcek bylo pro Matoviče typické v dobách, kdy byl opozičním poslancem. Následně přijala tehdejší Národní rada SR zákaz používání takových pomůcek.Konflikty ve slovenském a českém parlamentuNení to první konflikt, který měl v parlamentu ministr financí Matovič. V květnu vykázal místopředseda Národní rady SR Gábor Grendel z jednacího sálu poslance Miroslava Suju. Ten před svým vystoupením v debatě k novele státního rozpočtu polil vodou ministra financí Igora Matoviče po slovní roztržce.Místopředseda Národní rady SR Grendel se odvolal na zákon o jednacím řádu. „Takovou studenou sprchu dáváte všem občanům SR,“ prohlásil poslanec Suja poté, co vylil na ministra financí Matoviče sklenici vody. Plénem také zaznívala slova jako „špinavec“ či „farizej“.Následně Grendel přerušil schůzi a oznámil, že poslance Suju vykazuje ze síně. „Považuji za krajně nepřijatelné projevy jakýchkoliv fyzických útoků v plénu Národní rady. Dáváme jistý příklad lidem, kteří nás sledují a tento příklad považuji za nepřijatelný,“ okomentoval situaci Grendel.Připomeňme, že 21. ledna došlo k potyčce i v českém parlamentu, konkrétně šlo o poslance Lubomíra Volného s několika poslanci během jednání o prodloužení nouzového stavu. Volný tehdy neměl na sobě roušku.Vše začalo tím, že mu místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel vypnul mikrofon. Volný poté uvedl, že půjde k němu a použije jeho předsednický mikrofon. Kvůli šarvátce musela být vyhlášena 15minutová přestávka. Ochranná služba pak vyvedla poslance ze sálu.

