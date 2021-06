https://cz.sputniknews.com/20210615/havlova-se-rozcilila-kvuli-turistum-pred-jejim-domem-nejsem-muzeum-vzkazuje-14842387.html

Havlová se rozčílila kvůli turistům před jejím domem. „Nejsem muzeum,“ vzkazuje

Havlová se rozčílila kvůli turistům před jejím domem. „Nejsem muzeum,“ vzkazuje

Někdejší první dáma Dagmar Havlová se na svém profilu na sociální síti ostře vyjádřila na adresu skupinek zvědavců, které ji obtěžují, když se chodí dívat pod... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Havlová momentálně žije na Praze 6 v oblasti Ořechovky. Ačkoliv odborníci neoznačují budovu za žádnou architektonickou špičku, pod jejím domem se pravidelně objevují skupinky turistů, kteří poslouchají průvodce hovořící o architektuře. A právě hloučky před domem jsou Havlové trnem v oku. Alespoň to tedy vyplývá z příspěvku, který zveřejnila v neděli na Instagramu.Následně sledující vyzvala, aby své nápady psali přímo jí do zpráv. „P.S. nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali tobě. Moji milí, děkuji vám za ohlasy a vyjádření podpory k obecnému taktu, zachování soukromí a klidu, o který jsem tolik stála. Vím už vše, co potřebuji a zařídím se dle toho. A to jenom díky vám a vašim příspěvkům,“ poděkovala Havlová svým sledujícím.Nutno podotknout, že Havlová se pustila do diskuze se svými sledujícími i pod příspěvkem. Uvedla, že jedním z průvodců, se kterým chodí lidé kolem jejího domu, je i zastupitel z magistrátu. Deník Echo24 v této souvislosti oslovil Petra Zemana za hnutí Praha Sobě, který je zastupitel a jehož jméno zmínila i samotná Havlová v příspěvku.Zároveň konstatoval, že její reakce jej mrzí, dotýká a dodal, že nedělají nic nemorálního. Vyjádřil přesvědčení, že Václav Havel by se pousmál či je dokonce pozval na zahradu.Dagmar HavlováDagmar Havlová, rozená Veškrnová, je česká herečka. Proslavila se také tím, že se v roce 1997 stala manželkou českého prezidenta Václava Havla a první dámou České republiky. Od roku 2016 používá jméno Dagmar Havlová-Veškrnová.Havlová si zahrála nejen v divadle, ale také ve filmu. Objevila se například v celovečerní veselohře Juraje Herze Holky z porcelánu. Často byla obsazována do komediálních rolí a celkem natočila více než 60 filmů a 250 televizních inscenací. Objevila se také v pokračování legendárního seriálu Sanitka, v němž ztvárnila jednu z hlavních postav.Pokud jde o její osobní život, z prvního manželství s Radvítem Novákem má dceru Ninu, vdanou Smitovou.

