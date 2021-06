https://cz.sputniknews.com/20210615/je-to-divadlo-petricek-ostre-zareagoval-na-proces-jeho-odstraneni-z-cela-prazske-kandidatky-cssd-14849630.html

„Je to divadlo.“ Petříček ostře zareagoval na proces jeho odstranění z čela pražské kandidátky ČSSD

Zdá se, že bývalý ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček dál ztrácí své politické pozice uvnitř vlastní strany. Pondělní jednání pražského oddělení... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Pražskou kandidátku sociálních demokratů do letošních voleb do Poslanecké sněmovny povede nejspíš jiná osoba. Krajské vedení ČSSD v Praze na svém pondělním jednání totiž navrhlo, aby v čele kandidátní listiny místo Tomáše Petříčka stanula místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Není to přitom jedinou změnou, kterou prosazují pražští sociální demokraté, na jejich kandidátku se například dostal bývalý šéf strany Zelených Matěj Stropnický a ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.Lídr pražské ČSSD Petr Pavlík poznamenal, že nové složení kandidátky bylo schváleno o jeden hlas. Exministr zahraničí a bývalý místopředseda ČSSD Tomáš Petříček v kandidátní listině sice zůstal, ale přišel o pozici lídra. Novou podobu listiny ještě musí schválit centrální vedení strany během jednání, které má proběhnout tento pátek.Reakce PetříčkaHlasování o novém lídrovi pražské kandidátky rázně odsoudil samotný Petříček, který tvrdí, že tyto změny jsou důsledkem aktivit ze strany spojenců dalšího člena pražské ČSSD Pavla Jaroše, který na letošním sjezdu podpořil současného lídra sociálních demokratů Jana Hamáčka. Petříčkovi mimo jiné vadí to, že jeho političtí soupeři ignorují výsledky primárních voleb uvnitř strany, které se konaly ještě před dubnovým sjezdem ČSSD, kde Hamáček porazil Petříčka v souboji o pozici předsedy strany. Kromě toho, v důsledku sjezdu přišel Tomáš Petříček i o funkci místopředsedy strany.

