Masopust: Založit nyní v Rusku české byznys centrum? Nápad, který skončí fiaskem!

Masopust: Založit nyní v Rusku české byznys centrum? Nápad, který skončí fiaskem!

Obchod je vždy rukojmím politiky, a proto jen málokdo pochyboval o tom, že diplomatická válka vyvolaná Prahou nepoškodí česko-ruské obchodní vazby. A ty už... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Hospodářské noviny hlásají: „Ministerstvo zahraničí chystá pomoc českým podnikům, jejichž byznys začal doplácet na diplomatickou roztržku s Ruskem. Po vyhoštění téměř všech diplomatů z české ambasády v Moskvě kvůli kauze výbuchu ve Vrběticích firmy přišly o pomoc s kontakty na obchodní partnery či se zařízením víz, ale i o přísun informací o investičních projektech. Úřad chce proto podpořit vznik nového podnikatelského centra, které by si v Rusku provozovaly samy podnikatelské svazy.“ Ministerstvo zahraničí ČR uvedlo, že je připraveno vyčlenit na tento projekt až 200 tisíc eur.Na to, zda se opravdu jedná o tak skvělý nápad, se Sputnik zeptal předsedy představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS Ing. Františka Masopusta:„Z mého pohledu je to něco, co není postaveno na pevných základech. Je to něco, co zcela nezohledňuje situaci a podmínky, které jsou v Ruské federaci. Je to myšlenka, která vznikla nevím kde, ale v každém případě, z mého pohledu a na základě mých zkušeností, to nemá zásadní naději na existenci, na přežití a efekt takovéhle akce já považuji za velmi problematický,“ uvádí.A čistě hypoteticky – jak by se činnosti takového podnikatelského centra lišily od činnosti CzechTrade nebo, například, vaší komory?Já si to neumím představit, jak tohle to může fungovat. Vzhledem k tomu, že, jestli to chápu dobře, tak by tam pracovali čeští občané, zástupci firem, bylo by to zaregistrováno u ruských úřadů a bylo by to financováno MZV. Takže z mého pohledu to splňuje za daných podmínek a za dané situace charakter instituce, která není, řekněme, vlídně přijímána v RF v současné době. A jak by to fungovalo? Já nevím. Prostě CzechTrade je státní instituce, která má nějaký systém. Naše komora je soukromá instituce, která sice vyjíždí do RF a dalších postsovětských zemí, ale současně tam není registrována, působí v Čechách a má jasné kontury. To znamená, pomáhá českým firmám na trzích Společenství nezávislých států a u této věci, této instituce, nemám další informace. Nedokážu to ohodnotit.Pane Masopuste, co víte o potížích českých firem, které spolupracují s ruskými partnery? O potížích kvůli zhoršení vztahů mezi Českou republikou a Ruskem? Jiří Kovář, člen představenstva petrochemické strojírenské společnosti UNIS, která se zabývá realizací projektů v investiční výstavbě zaměřené na obory zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky, řekl, že jejich miliardová dohoda s Rusy je nyní na pokraji kolapsu. Konkrétní případy uvádět nebudu, protože nebudu jmenovat firmy. Ale znám několik případů, kdy byl s firmami rozvázán připravovaný kontrakt, kdy firmy přišly o projekty a kontrakty, které měly rozjednány. A byly to firmy z různých sektorů ekonomiky. A můžu říct, že v některých případech se to může dost výrazně odrazit na ekonomice těch firem, včetně rizika významného snížení výroby, a tudíž potřeby propouštění, tedy snížení pracovního stavu.Rusko prohlásilo Českou republiku za nepřátelskou zemi a je zřejmé, že podnikatelé působící na ruském trhu se začali potýkat s celními obtížemi, s registrací víz atd. To všechno zavinila politika. Krásný Český dům v samém centru Moskvy je momentálně uzavřen. To je velmi smutné. Myslíte si, že je to navždy? Jak dlouho bude trvat tato abnormální situace?Já doufám, že to navždy není. Jak dlouho bude trvat, záleží na spoustě faktorů. A nedokážu odhadnout dobu trvání této podivné situace. Zkrátka, opravdu nedokážu na tuto poslední otázku odpovědět. Já bych byl rád, kdyby se ta situace normalizovala v rámci možností co nejdříve. Bojím se, že to tak rychle nepůjde, že je to na trošku delší dobu, ale chce se mi věřit, že to neskončí tímhle tím stavem.A vaše komora momentálně něco podniká? Mám na mysli prodloužení nějaké spolupráce s ruskými firmami.No, my se snažíme pomáhat našim firmám, které se na nás obrátí. Pomáháme jim s poskytováním informací a rad, jak získat vízum a podobně. Nebo firmám, které se zajímají o některé konkrétní údaje z konkrétních regionů Ruska. Ale jinak žádné cesty neorganizujeme, i když je plánujeme i ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Ale kdy se budou realizovat, to dneska nedokáže nikdo říct.

