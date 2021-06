https://cz.sputniknews.com/20210615/muz-ze-slovenskeho-liptova-zahynul-podle-vysledku-pitvy-po-utoku-medveda-14845482.html

Muž ze slovenského Liptova zahynul podle výsledků pitvy po útoku medvěda

Pitva 57letého muže, jehož tělo našli v pondělí (14. června) v Liptovské Lúžné, prokázala, že zahynul po útoku medvěda. Informovala o tom agentura TASR. 15.06.2021, Sputnik Česká republika

TASR o tom informovala žilinská krajská policejní mluvčí Gabriela Kremeňová. V novodobé historii Slovenska jde o první smrtelný střet medvěda s člověkem. Starosta Liptovské Lúžné Albín Husarčík přiblížil, že k události došlo, když byl zesnulý muž v údolí na procházce. Zdůraznil, že jde o lokalitu v extraviláně, kam lidé chodí. V centru vesnice podle něj problém s výskytem medvědů nikdy neměli, chodívají však na salaš. „V přírodě se mnoho lidí setkává s medvědem, vidí ho, ale případ napadení člověka zde v naší obci ještě nebyl,“ podotkl.Podle mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině Gabriely Kremeňové přijali policisté oznámení o zmizení 57letého muže z okresu Ružomberok v pondělí v ranních hodinách. „Během pátrací akce jsme pohřešovanou osobu vypátrali v katastru obce Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok bez známek života. Přivolaný lékař konstatoval smrt a s cílem zjištění přesné příčiny smrti muže bude provedena pitva. Další okolnosti případu jsou předmětem vyšetřování ve věci přečinu usmrcení,“ dodala krajská policejní mluvčí.Soudní lékař také konstatoval, že k smrti nedošlo přirozeným způsobem. Muž měl na hlavě, krku a boku poranění, která byla způsobena pokousáním. V místě nálezu se našly čerstvé stopy medvěda. Lesy SR ve statusu na sociální síti podotýkají, že dlouhodobě upozorňují na riziko střetu člověka s medvědem.Podle Lesů SR se zvyšující se četností populace medvěda hnědého, jakož i nárůstem turistiky, můžeme předpokládat, že bude docházet k stále častějším střetům člověka s medvědem. „Proto vyzýváme návštěvníky přírody, aby byli obezřetní, v přírodě se pohybovali ve skupinkách, povídali si, aby medvěd zpozoroval včas jejich přítomnost a vyhnul se tak kontaktu s člověkem. Je dobré, pokud informujeme blízké, do které lokality jdeme na turistiku nebo na houby,“ uzavírají Lesy SR svůj příspěvek na Facebooku.Ministerstvo životního prostředí podle komory vůbec neprezentuje fakt, že lov medvěda nepožadují myslivci, ale lidé z venkova či obyvatelé obcí, „kteří si chtějí užívat své lesní pozemky, ale mají strach, protože medvědů tam mají více než kterékoli jiné zvěře,“ vysvětlila komora s tím, že samosprávám není umožněno chránit život a zdraví svých občanů.Upozorňují, že problém nevyřeší Zásahový tým pro medvěda hnědého. Důležitá je podle nich právě komunikace MŽP s místními lidmi, samosprávami či odbornými organizacemi.Nebojácný medvědZa zmínku stojí, že na středním Slovensku evidují množství hlášení a stížností na chování medvěda hnědého. Konkrétně se jedná o okolí obce Sučany v okresu Martin. Odbor komunikace ministerstva životního prostředí informoval, že obyvatelé těchto lokalit by měli být opatrnější a nepodceňovat riziko.Nedospělý medvěd již od podzimu loňského roku přichází do obce, kde hledá potravu. Podle tvrzení již napáchal místním obyvatelům značné škody na majetku. Medvěd má na svědomí kompostéry, oplocení, odpadové nádoby, ale dokonce i tepelnou izolaci. Zásahový tým už vyzkoušel opravdu všechny dostupné metody a způsoby, jak vyplašit medvěda. Medvěd se však opravdu ničeho nebojí a nadále navštěvuje hustě zalidněné oblasti, což může představovat pro lidi značná rizika.Zásahový tým v této souvislosti proto důrazně žádá obyvatele obce Sučany a blízkého okolí, aby nepodceňovali riziko, které může představovat kontakt s medvědem. Podle informací je zvíře monitorováno a v případě potřeby je zásahový tým připraven zasáhnout.

smrt, zvířata, medvěd, útok, slovensko