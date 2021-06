https://cz.sputniknews.com/20210615/ne-putin-ale-biden-za-nim-poslusne-prichazi-do-evropy-harabin-odsoudil-loutkove-chovani-sr-14842565.html

„Ne Putin, ale Biden za ním poslušně přichází do Evropy.“ Harabin odsoudil „loutkové“ chování SR

„Ne Putin, ale Biden za ním poslušně přichází do Evropy.“ Harabin odsoudil „loutkové“ chování SR

Bývalý šéf Nejvyššího soudu Slovenska Štefan Harabin zveřejnil otevřený dopis Ruské federaci, ve kterém společně s řadou dalších občanů Slovenska odsoudil... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

O to víc přijde Harabinovi taková volba zvláštní, když pozoruje, jak „Biden poslušně přicupital do Evropy za Putinem“. Ve vztazích velmocí totiž podle něj vždy cestuje slabší za silnějším, proto nadcházející setkání těchto dvou lídrů zřetelně odráží pravé mocenské poměry. „Ne Putin, prezident Ruské federace, odjel do Ameriky za Bidenem, ale Biden, prezident rozdělených a rozpadajících se Spojených států amerických, přichází do Evropy za Putinem dne 16. června 2021. Jen dva týdny na to odlétají „dvě loutky, Merkelová a Zelenskyj“, každý samostatně, do USA za Bidenem,“ poukázal Harabin.V této spojitosti politik oznámil, že se připojuje k otevřenému dopisu Ruské federaci od občanů Slovenska, ve kterém se distancují od „rusofobního chování slovenských loutek ve vztahu k Ruské federaci v nedávné minulosti“ a označují jejich prohlášení za „nevhodná a nepřípustná“.Signatáři následně uvádějí, že nesouhlasí se stupňováním agresivních vyjádření nejvyšších představitelů Slovenska vůči Ruské federaci, neboť na rozdíl od nich vnímají občany RF jako bratry a přátele.„My, občané Slovenské republiky, chceme a trváme na mírovém soužití se všemi zeměmi východní i západní Evropy. Slovenská republika má tradičně dobré historické vztahy s Ruskou federací, a proto absolutně odmítáme, aby byla SR zatahována do jakéhokoli konfliktu s RF,“ píše se v dopise.Skutečný postoj, svědčící o vztahu Slovenských občanů k RF, je podle signatářů obecně známou skutečností, která byla potvrzena i průzkumem veřejného mínění, realizovaném proamerickou nevládní organizací Globsec. V závěru dopisu autoři zmiňují i kauzu Vrbětice.„Otevřeným listem prioritně reflektujeme na informace zahraničních médií, z nichž je zřejmé, že se jednalo ze strany České republiky o závažné pochybení z hlediska uskladnění vojenských materiálů, které byly zakázány mezinárodními smlouvami, ke kterým se Česká republika zavázala,“ napsali občané SR v dopisu Rusku.

