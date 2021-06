https://cz.sputniknews.com/20210615/nejvyssi-soud-zrusil-zprostujici-rozsudek-v-kauze-kuciak-caputova-verdikt-uvitala-14849927.html

Nejvyšší soud na Slovensku zrušil zprošťující rozsudek v kauze Kuciák. Čaputová verdikt uvítala

Nejvyšší soud na Slovensku zrušil zprošťující rozsudek v kauze Kuciák. Čaputová verdikt uvítala

Slovenský nejvyšší soud zrušil zprošťující rozsudek Specializovaného trestního soudu z loňského září nad Marianem Kočnerem a Alenou Zsuzsovou. Dvojice je... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-15T20:11+0200

2021-06-15T20:11+0200

2021-06-15T20:17+0200

slovensko

vyšetřování vraždy novináře jána kuciaka a jeho snoubenky

marian kočner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/13237060_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_469139e9f8d271222ddba686677e205a.jpg

Rozhodnutí NS znamená, že případy se vrací zpět ke Specializovanému soudu do Pezinku. „Nařizuje se, aby Specializovaný trestní soud věc znovu projednal a rozhodl,“ prohlásil předseda senátu Peter Paluda.Paluda přečetl potvrzující rozsudek o vině Tomáše Szabóa. Je vinen v případu vraždy podnikatele Petra Molnára i vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Odsuzuje se na 25 let odnětí svobody. Odvolání proti rozsudku již není možné.Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovou budou znovu soudit u Specializovaného trestního soudu v Pezinku.Paluda považuje za klíčové důkazy výpovědi Zoltána Andruskóa, Petra Marčeka a zajištěné důkazy, jako například mobily a kamerové záznamy z Velké Mače. Připomněl, že soud neuvěřil tomu, že by odsouzený Peter Marček chtěl Kuciaka pouze zbít. Kdyby to byla pravda, nenavštěvovali by Velkou Maču několikrát před dnem vraždy 21. února.Rozdudek okomentovala i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Dnešní verdikt označila za důležitý krok důležitý krok pro obnovení důvěry v justici.Smrt Kuciáka vedla svého času k pádu vlády Roberta Fica (Směr-SD).

https://cz.sputniknews.com/20210604/bezpecnostni-expert-na-slovensku-probiha-po-vrazde-kuciaka-a-padu-expremiera-fica-valka-policistu-14727627.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vyšetřování vraždy novináře jána kuciaka a jeho snoubenky, marian kočner