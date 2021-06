https://cz.sputniknews.com/20210615/neobvykla-inovace-byl-objeven-necekany-zpusob-lecby-myokardu-14840413.html

Neobvyklá inovace: Byl objeven nečekaný způsob léčby myokardu

Neobvyklá inovace: Byl objeven nečekaný způsob léčby myokardu

Vědci z Národní výzkumné univerzity Moskevského institutu elektronických technologií učinili v rámci vědeckého kolektivu objev, který dle nich pomůže... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-15T12:16+0200

2021-06-15T12:16+0200

2021-06-15T12:16+0200

infarkt

vědci

výzkum

zdraví

srdce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/13310535_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_15c634a2b1d33fe7002a05b35e17d708.jpg

Srdeční selhání je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění. Podle specialistů MIET se v Rusku nachází asi pět milionů lidí s touto diagnózou.Zmiňme, že v závažných případech tohoto onemocnění se obvykle přistupuje k transplantaci srdce, nicméně řada problémů někdy dotyčné nutí hledat jiné způsoby léčby. Čekání na dárcovské orgány ale může trvat několik let a po operaci může tělo nové srdce odmítnout, což bude vyžadovat nákladnou terapii a neustálá vyšetření.V současné chvíli se ale podle vědců MIET aktivně pracuje na alternativě k tomuto nebezpečnému postupu – implantaci pomocného oběhového zařízení. Pokud srdce není schopné samo pumpovat přiváděný objem krve, tato zařízení zajišťují, aby byla čerpána z levé komory do aorty.Vědci zjistili shodu mezi parametry elektrického proudu v těchto zařízeních a prací srdečního svalu (myokardu), ke kterému jsou připojeny. Podle nich se tak z jednoduché pumpy stane nástroj pro diagnostiku, a dokonce i pro trénink srdce.Vědci vysvětlili, že u některých pacientů je myokard dokonce schopen obnovit svou běžnou funkci. Schopnost pružně upravovat výkon umělé pumpy pomůže vytvořit správné zatížení srdečního svalu, které poskytne optimální terapeutický účinek.V neposlední řadě vědci uvedli, že je tento objev relevantní pro všechny systémy oběhové podpory, tedy jak ty ruské, tak i ty zahraniční.Za zmínku stojí také to, že studie byla provedena pomocí ruského zařízení Sputnik ve spolupráci s odborníky z První Moskevské státní lékařské univerzity I. M. Sečenova, Helmholtzova institutu biomedicínského inženýrství (Německo) a Lernerova výzkumného institutu (USA). Výzkum byl proveden v rámci mezinárodního projektu Německé výzkumné komunity (DFG) a Ruského fondu pro základní výzkum (RFBR). Výzkumný tým chce navíc přejít ke klinickým zkouškám nové metody. Podle Národní výzkumné univerzity Moskevského institutu elektronických technologií budou s největší pravděpodobností provedeny v Bakulevském národním lékařském výzkumném centru pro kardiovaskulární chirurgii.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infarkt, vědci, výzkum, srdce