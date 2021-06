https://cz.sputniknews.com/20210615/neskutecne-naklada-obamovi-bidenovi-cele-soucasne-americe-zahradil-o-rozhovoru-masina-14841597.html

„Neskutečně nakládá Obamovi, Bidenovi, celé současné Americe.“ Zahradil o rozhovoru Mašína

Europoslanec Jan Zahradil zveřejnil na sociální síti nový příspěvek, který zahrnoval sdílený rozhovor Josefa Mašína pro Reflex. V příspěvku uvedl, že stojí za... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Jak Zahradil píše, že nikdy nepatřil do oddaného fanklubu bratří Mašínů, jelikož má na jejich odboj jednoznačný názor. I přes tento fakt však zveřejnil post na sociální síti, ve kterém uveřejnil snímek části rozhovoru Josefa Mašína pro poslední vydání Reflexu. Podle jeho slov prý stojí za přečtení.Co se týče samotného rozhovoru, pak europoslanec sdílel ukázku. V ní například Mašín odpovídá na otázku, čeho se obává od prezidenta Bidena a demokratů. Podle Mašína má pověst „zkorumpovaného plagiaristy“ a přezdívku Mr. 10 %. „Desetiletí zpeněžoval pozici v Senátu i funkci viceprezidenta. Byl zvolen prezidentem díky potlačení informací o jeho korupci. Pomohli mu i Číňani, s nimiž rodina udržuje vřelý styk a od nichž syn Hunter dostal deset milionů dolarů za kontakt s otcem,“ uvedl Mašín. Reputace z dřívějších dobPodle jeho slov jsou záznamy daných akcí a obchodů Bidena, za doby když byl Obamovým viceprezidentem, dostupné FBI i ministerstvu spravedlnosti. Avšak, jak uvádí dále, FBI ani CIA si již nezaslouží dřívější reputaci. Dodává, že obě bojovaly proti Trumpovu zvolení a staly se málem složkou Demokratické strany.V rozhovoru Mašín hovořil i o covidu a o tom, jakou podle něj sehrál roli v americké politice. Mašín vyčíslil vše, co udělal bývalý prezident Trump, kdy například přes odpor demokratů hned po objevu covidu zakázal cestování z Ameriky do Číny i do Evropy. Dále podle Mašínových slov například nařídil dekretem vývoj, výrobu a úhradu dvou třetin výdajů na vakcíny u Pfizera, sto procent u Moderny a Johnson&Johnson a nakoupil miliony dávek. „K tomu všemu přišel Biden jak slepej k houslím,“ dodává.Připomeňme, že na začátku června Poslanecká sněmovna navrhla prezidentu Miloši Zemanovi kandidáty na státní vyznamenání. Mezi kandidáty na medaili Za hrdinství ovšem nebudou figurovat členové odbojové skupiny bratří Mašínů. Celkem šest jmen, a to Josefa Mašína, Ctirada Mašína, Milana Paumera, Ctibora Nováka, Václava Švédu a Zbyňka Janatu, vyřadil z předběžného seznamu organizační výbor.

