Pět tipů na skvělé pochoutky, které si můžete vychutnat u sledování fotbalu

Před pár dny vypuklo Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 a fotbaloví fanoušci jásají. Pokud zápasy sledujete z pohodlí domova, víme, jak si tuto podívanou ještě... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Čas od času se vyplatí zhřešit v jídle a dopřát si něco dobrého, i když možná trochu nezdravého. Nechte se inspirovat našimi recepty.Česnekové minitopinkySuroviny:500 g Borodinského chleba (tmavě hnědý kváskový žitný chléb) 7 stroužků česneku30 ml olivového olejepůl lžičky soliJak na to?1. Chléb nakrájejte na plátky o tloušťce 2 cm a každý plátek nakrájejte na další 3 kousky.2. V hluboké misce smíchejte olivový olej, rozdrcený česnek a sůl.3. Do směsi přidejte nakrájený chléb a vše dobře promíchejte.4. Obalený chléb dejte na plech a pečte v troubě předehřáté na 200°C po dobu 5 minut z každé strany.5. Pochoutku podávejte se zakysanou smetanou nebo majonézou.Cibulové kroužkySuroviny:2 ks cibule3 vejce20 ml mléka100 g mouky100 g strouhankypůl lžičky soliJak na to?1. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kolečka a rozebereme na jednotlivé kroužky.2. Vejce rozšlehejte se solí a mlékem. Poté přidejte mouku a vše promíchejte.3. Cibulový kroužek nejprve obalte v mouce, pak v těstíčku a pak jej dejte do strouhanky.4. Obalené kroužky následně ponořte do předehřátého oleje na pánvi a smažte je na středním ohni až dozlatova na obou stranách.5. Osmažené cibulové kroužky položte na ubrousky, abyste z nich odstranili přebytečný tuk.6. Pokrm podávejte s omáčkou na bázi kečupu.Křupavé krevetySuroviny:500 g krevet3 lžíce citronové šťávy3 lžíce kukuřičného škrobu200 g strouhankypůl lžičky solipepř podle chutirostlinný olej na smaženíJak na to?1. Krevety nejprve opláchněte a oloupejte.2. Poté v misce smíchejte citrónovou šťávu, škrob, pepř a sůl.3. Krevety přidejte do výsledné směsi, vše promíchejte a nechte 20 minut odležet.4. Následně krevety obalte ve strouhance a smažte je na oleji dozlatova.Minipárečky v listovém těstěSuroviny:400 g listového těsta6 ks párečkůolej na smaženíJak na to?1. Těsto rozmrazte, rozválejte a nakrájejte na malé čtverečky (zhruba po celé délce párků).2. Párky oloupejte a položte je na okraj čtverečku. Zabalte je (srolujte) a okraje dobře upevněte.3. Každý párek v těstě nakrájejte na kolečka.4. Párečky osmažte na oleji dozlatova.5. Hotový pokrm položte na papírové ručníky, abyste se zbavili přebytečného tuku.6. Pochoutku podávejte s oblíbenou omáčkou.Domácí chipsy z mikrovlnkySuroviny:6 ks bramborpůl lžičky solipepř podle chutipaprika nebo jiné kořeníOlivový olej na smaženíJak na to?1. Brambory nakrájejte na tenké plátky (škrabkou na zeleninu). Propláchněte je studenou vodou a osušte na ubrousku. Dochuťte solí a kořením.2. Talíř v mikrovlnce vyložte pečicím papírem a potřete olivovým olejem.3. Brambory položte na papír.4. Ohřívejte na maximální výkon po dobu 3 minut na každé straně.5. Přesný čas přípravy chipsů v mikrovlnné troubě závisí na výkonu zařízení. Když jsou plátky mírně hnědé, musí se otočit nebo vyndat ven.

