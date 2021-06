https://cz.sputniknews.com/20210615/pirati-zaluji-babise-ovcacek-varuje-pred-nastupem-nove-totality-14845134.html

Piráti žalují Babiše. Ovčáček varuje před nástupem nové totality

Piráti žalují Babiše. Ovčáček varuje před nástupem nové totality

Babiš měl do minulé neděle čas omluvit se za své tvrzení, že Piráti chtějí lidem do domů nastěhovat migranty.„Připravíme žalobu na ochranu pověsti Pirátů, protože o nás pan premiér šíří opravdu nehorázné lži,“ oznámil portálu Novinky.cz šéf pirátských poslanců Jakub Michálek s tím, že žaloba má být připravena v horizontu několika dnů. Babiš dříve bránil svůj předchozí politický manifest, ve kterém propagoval sdílenou ekonomiku. Podle něj má být sdílení aut či bytů dobrovolné, zatímco Piráty obvinil, že do toho chtějí občany nutit a že prosazují nelegální migraci.„Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ napsal Babiš na Twitteru. Podle Pirátů se jedná o lež. Babiš se ale odmítl omluvit.Nic dobrého pro tuto zem, reaguje OvčáčekPodle Ovčáčka není žaloba dobrou zprávu. Podle něj je nepřípustné hrozit soudy svým politickým oponentům a vyzval své sledující, aby pro koalici Piráti a STAN v nadcházejících říjnových volbách nehlasovali.Zároveň prezidentův mluvčí zpochybnil nestrannost českých soudů. Podle něj soudy „společně s mainstreamovými médii, politickými neziskovkami a nadnárodními korporacemi jsou pilíře nové totality“.Připomeňme, že prezident Miloš Zeman na začátku roku kritizoval rozhodnutí Ústavního soudu ČR zrušit část volebního zákona půl roku před konáním voleb. Podle Zemana tím „poškodil Českou republiku“ a předsedovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému zrušil plánované udělení Řádu TGM I. třídy.

