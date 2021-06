https://cz.sputniknews.com/20210615/poslanec-nemeckeho-bundestagu-oznacil-podminku-kyjeva-ohledne-krymu-a-nord-streamu-2-za-nesmysl-14839150.html

Poslanec německého Bundestagu označil podmínku Kyjeva ohledně Krymu a Nord Streamu 2 za nesmysl

Poslanec německého Bundestagu označil podmínku Kyjeva ohledně Krymu a Nord Streamu 2 za nesmysl

Poslanec Německého spolkového sněmu Waldemar Herdt (Alternativa pro Německo) označil za nesmysl návrh ukrajinské strany týkající se „výměny“ spuštění plynovodu... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že podmínkou pro spuštění plynovodu Nord Stream 2 by měla být „deokupace ukrajinských území a energetická bezpečnost Ukrajiny“. Na svém účtu na Twitteru následně poznamenal, že tuto otázku nastolil na jednáních v Berlíně.Podle jeho slov navíc Německo potřebuje Nord Stream 2 více než Rusko.Herdt také zdůraznil, že ukrajinské úřady potřebují Krym jako území, ale na místním obyvatelstvu jim nezáleží.Plynovod Nord Stream 2Tento projekt předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa.Proti projektu se ale aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. Zmiňme, že USA zavedly v prosinci r. 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna a 27. dubna se k ní připojil pokladač potrubí Akademik Čerskij.Moskva opakovaně vyzvala k zastavení politizace situace a připomněla, že plynovod je prospěšný nejen Rusku, ale i Evropské unii. Berlín vždy obhajoval dokončení a odmítal jednostranné extrateritoriální sankce Washingtonu.Ruský prezident také několikrát poznamenal, že Nord Stream 2 je ekonomický projekt, teze o obcházení jiných tranzitních zemí není pravdivá, podle něj je trasa plynovodu z Ruska do Německa kratší a levnější.

