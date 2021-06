https://cz.sputniknews.com/20210615/pripad-novinare-kuciaka-se-vraci-ministryne-spravedlnosti-sr-ocekava-klicove-rozhodnuti-14839645.html

Případ novináře Kuciaka se vrací. Ministryně spravedlnosti SR očekává klíčové rozhodnutí

Případ novináře Kuciaka se vrací. Ministryně spravedlnosti SR očekává klíčové rozhodnutí

V případě vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové je na dnes naplánované dlouho očekávané jednání. Po devíti měsících se... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Před senát Nejvyššího soudu se postaví Marián Kočner, Alena Zsuzsová, kteří byli uznáni soudem v případě dvojnásobné vraždy nevinnými, a Tomáš Szabó. O jejich odvoláních by se mělo rozhodnout dnes. Kolíková očekává klíčové rozhodnutí.Kolíková chápe, že odborná obec i veřejnost očekává exemplární odsouzení za takový brutální trestný čin, který souvisí i s právním státem, se svobodou projevu, s přístupem k informacím, s tím, aby se novinář nebál psát. Vnímá, že je to enormní náklad pro soudce, aby zůstali nezávislí, nestranní, ale zároveň strávili ten obrovský tlak, který zde na nich je a který je přirozený. Konečné rozhodnutí může zvrátitOd Nejvyššího soudu nyní můžeme podle ní v zásadě předpokládat, že buď potvrdí rozhodnutí Specializovaného trestního soudu, nebo mu tuto věc vrátí. „Důvodů k tomu může být více. Pokud by i došlo ke konečnému rozhodnutí, faktem je, že je tu ještě mimořádný opravný prostředek, tzv. dovolání a já jako ministryně spravedlnosti mám oprávnění prostřednictvím něj jistým způsobem takové konečné rozhodnutí zvrátit,“ vysvětlila ministryně.Určitě je podle jejích slov v každé jedné věci důležité, aby ministr spravedlnosti velmi citlivě přistupoval k tomuto svému oprávnění. „V zásadě to má udělat tehdy, pokud vidí, že po tom, co se seznámil s obsahem spisu, by očekával zásadně jiné rozhodnutí. Pokud bych k takovému závěru došla, dané oprávnění bych využila,“ dodala.Prokurátor Vladimír Turan v odvolání chce, aby Nejvyšší soud vrátil věc k projednání Specializovanému trestnímu soudu, avšak nikoli senátu Růženy Sabové, která rozhodla o nevině Kočnera a Zsuzsové. Podle Turana soud nevykonal všechny důkazy a rozhodnutí bylo předčasné. Prokurátor nepochybuje, že je dostatečné množství důkazů v neprospěch Kočnera a Zsuzsové.Vražda Jána Kuciaka a Martiny KušnírovéNovinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli zavražděni v jejich domě ve městě Veľká Mača 21. února 2018. Za vraždu si už odpykává 25letý trest Miroslav Marček, odsouzen je i Zoltán Andruskó a nepravomocně odsouzen je i Marčekův bratranec Tomáš Szabó. Obžalovaný z objednávky vraždy je Marián Kočner, kterého senát Specializovaného trestního soudu v Pezinku pod vedením Růženy Sabové začátkem září osvobodil. Stejně nepravomocně osvobodili i obžalovanou Alenu Zsuzsovou, která měla vraždu novináře zprostředkovat.Marián Kočner je aktuálně ve vězení, kde si odpykává 19letý trest v kauze směnky. Alenu Zsuzsovou pár minut po propuštění z vazby zadrželi opět, tentokrát pro případ vraždy exprimátora Hurbanova. Proti Mariánovi Kočnerovi svědčil i Peter Tóth. Tóth začal spolupracovat s policií a odevzdal jim i Kočnerovy mobily a auto.

