„Říká se tomu nejstarší řemeslo světa.“ Čaputová to schytala kvůli vzhledu při jednání s Bidenem

Na sociálních sítích se objevila ostrá kritika na adresu prezidentky SR Zuzany Čaputové, která se včera zúčastnila summitu NATO v Bruselu. Terčem kritiky se... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová pozitivně ohodnotila výsledky summitu Severoatlantické aliance, který se konal včera v Bruselu. Podle jejích slov se spojenci dohodli na nutnosti rozpracování nové koncepce Aliance, a v rámci nové strategie členové NATO musí zohlednit aktuální bezpečnostní výzvy. Stejně tak Čaputová považuje za nezbytné upevnění spolupráce v rámci NATO.Během summitu měla hlava slovenského státu možnost osobně si promluvit s americkým prezidentem Joem Bidenem. Jak poznamenala Čaputová, při osobním rozhovoru Biden vysoce ocenil probíhající reformy na Slovensku a pokrok Bratislavy na cestě k jejich realizaci.Čaputová čelí kritice kvůli svému vzhleduI když sama Čaputová měla ze setkání s americkým lídrem jen pozitivní dojem, na sociálních sítích se objevily i kritické názory na její jednání s Joem Bidenem. Slovenská právnička Judita Laššáková ve svém facebookovém příspěvku podrobila kritice zejména to, jak Čaputová během osobního rozhovoru s americkým prezidentem vypadala. Stejně tak se jí nezamlouvalo ani samotné chování hlavy slovenského státu.Jak tvrdí Laššáková, Čaputová by jako prezidentka Slovenska neměla mít rozcuchané vlasy při jednání se zahraničními lídry.Dotyčná se zmínila i o tom, že Čaputová nedodržovala dvoumetrový odstup při osobním rozhovoru s Bidenem, který by podle Laššákové měl být v případě dvou prezidentů dodržen.Větší část komentujících se pod tímto příspěvkem shodovala s názorem Laššákové. Někteři přitom zdůrazňovali, že větším problémem je samotné jednání slovenské prezidentky a jeho politické následky.

Karel Pokorný Nuž to, čo Čaputová pozitívne hodnotí ako ocenenie prebiehajúcich reforiem na Slovensku od Bidena, ja naopak chápem ako bezprecedentnú stratu suverenity slovenského štátu v prospech záujmov USA a EÚ a to na úkor záujmov slovenských občanov. S prezidentkou Čaputovou sa politické záujmy slovenských občanov dostali "z dažďa pod odkvap"! 6

