Ruská armáda varuje před inscenací „chemického útoku“ v Idlibu

Ruská armáda varuje před inscenací „chemického útoku“ v Idlibu

Ozbrojenci připravují inscenaci „chemického útoku“ v provincii Idlib s cílem obvinit Damašek z používání jedovatých látek proti civilnímu obyvatelstvu, sdělil... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

„Ruské centrum pro usmíření válčících stran dostalo informace, že teroristická skupina Haját Tahrír Al-Šám* (teroristická skupina zakázaná v Ruské federaci) připravuje provokace v jižní části provincie Idlib s použitím jedovatých látek,“ řekl Kuliť.Podle informací zdrojů dodali teroristé v doprovodu zástupců pseudohumanitární organizace Bílé přilby v kamionu do oblasti města Arikh čtyři kontejnery s toxickými látkami, pravděpodobně s chlorem, uvedl kontradmirál.Boje v Sýrii trvají již deset let. Teroristé nadále pokračují v útocích na syrské ozbrojené síly v Idlibu.O provokacích s využitím jedovatých látek ruská armáda informuje opakovaně. Sýrie opakovaně odmítala obvinění, že během občanské války používala chemické zbraně. Svůj arzenál zlikvidovala po dohodě s Organizací pro zákaz chemických zbraní z roku 2013, kterou zprostředkovalo Rusko poté, co byl Damašek západními zeměmi obviněn z nasazení chemických zbraní proti civilistům.Syrská vláda obvinila z použití chemických zbraní povstalce, aby tím přiměli západní mocnosti k vojenské pomoci. Nejznámější incident se odehrál v dubnu 2018 ve městě Dúmá, 10 kilometrů od syrského hlavního města Damašek. Spojené státy spolu s Velkou Británií a Francií nato podnikly letecký a raketový útok na cíle v Sýrii. Stalo se tak poté, co ji obvinily z použití chemických zbraní ve městě Dúma. Moskva a Damašek však tvrdí, že útok byl zinscenovaný. Ruská armáda v minulosti opakovaně varovala před možnými provokacemi s použitím chemických zbraní.* Teroristická skupina zakázaná v Rusku

