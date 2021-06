Slovenská politička Belousovová se pustila do Čaputové: Biden možná ani nevěděl, o koho jde

https://cz.sputniknews.com/20210615/slovenska-politicka-belousovova-se-pustila-do-caputove-biden-mozna-ani-nevedel-o-koho-jde-14844743.html

Slovenská politička Anna Belousovová na sociální síti pořádně zkritizovala setkání slovenské prezidentky Zuzany Čaputové s americkým lídrem Bidenem. Spíše než... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Na začátku svého postu na Facebooku píše Belousovová o tom, že prezidentka Čaputová informuje o setkání s prezidentem USA na summitu NATO jako o události roku.Podle Belousovové prezident Biden možná ani nevěděl, kdo Čaputová je. „Prezident Biden možná ani nevěděl, s představitelem jaké země mluví. Jinak by přece nemohl ,ocenit pokrok, který Slovenská republika dosáhla‘,“ uvedla.„My jsme dosáhli za poslední rok bačování nové vlády, resp. od nástupu Čaputové do funkce, nějaký pokrok?!?“ ptá se politička a vzápětí klade i další otázku: „To že to tu jde od desíti k pěti a pomalu není v tomto státě oblast, která by normálně fungovala, je pokrok?“Belousovová si myslí, že tím pokrokem byl míněn fakt, že Slovensko se stalo korzem, po kterém každý týden procházejí desítky konvojů vojenské techniky spojenců z NATO ze západu na východ a pomalu ale jistě se jim na Slovensku uhnízďují američtí vojáci dočasně - navěky.Hodnoty a fázePolitička také přiznala, že už začíná být alergická na slovo „hodnoty“ a také na fráze typu: „Máme zpět strategického hodnotového partnera“, „hodnoty, které nás spojují a které sdílíme“ či „Rusko nadále porušuje hodnoty“.Podle ní se právě to zřejmě líbí prezidentce, které „spadla maska ​​zaklínačky hadů a vycenila zoubky“.„Co za hodnoty jsou to konkrétně, paní prezidentko, a proč bychom je měli jako NATO někomu vnucovat? Proč by se měl svět řídit nějakými ,našimi‘ hodnotami?“ ptá se Belousovová.V závěru vyzývá prezidentku, aby přestala o hodnotách demokracie jen „žvanit“ prázdné fráze a začala je konečně naplňovat svými skutky.Čaputová a BidenV Bruselu včera začal summit NATO, na kterém lídři spojeneckých zemí jednali o aktualizaci strategické koncepce Severoatlantické aliance, jež má zajistit schopnosti čelit novým hrozbám a výzvám nejméně na další dekádu. Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová prozradila novinářům, jak hodnotí novou koncepci a jak vnímá roli SR v tomto procesu. Co se týče celkové atmosféry jednání summitu, ta byla podle slovenské prezidentky velmi dobrá.Na summitu se Čaputová právě setkala i s americkým prezidentem Joem Bidenem.

