To se jen tak nevidí. Hasiči v Českém Těšíně vytáhli z řeky šestimetrovou krajtu

Jak uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela, šlo o krajtu mřížkovanou, jejíž odhadovaná délka byla asi šest metrů a vážila přes 50 kilogramů. Jak upřesnil, had byl již mrtvý.Hasiči však museli po pár minutách vyjíždět k dalšímu případu. Jistá žena si tam totiž při napichování špekáčku na opékací vidlici probodla ukazováček své levé ruky. Převoz do nemocnice by v tomto případě byl pro ženu s probodnutým prstem dosti komplikovaný, vidlice totiž bránila i samotnému ošetření. Po odstřižení vidlice se však žena zcela uklidnila.Krokodýl v OlomouciNutno podotknout, že podobné překvapení jako hasiči v Českém Těšíně měli za sebou i hasiči v Olomouckém kraji. Tam totiž v březnu vyjížděli k požáru zahradního domku v Klopině na Šumpersku, ale ještě nevěděli, co je čeká. Při hašení ohně totiž narazili na tři metry dlouhého krokodýla nilského, který se volně pohyboval v přízemí objektu. Překvapení hasiči okamžitě hašení přerušili a kontaktovali odborníky na odchyt zvířat.​K věci se vyslovila i mluvčí hasičů Lucie Balážová, která uvedla, že hasiči do vesnice k požáru přijeli před 04:00 hod. Dle jejích slov se jednalo o požár zahradního domku o velikosti pět krát čtyři metry. Požár sužoval vrchní část domu.Když hasiči hasili oheň, na neobvyklé zvíře narazili zrovna ve chvíli, kdy se dostali do objektu, jehož spodní část byla zakouřená. Ještě předtím měl ale požárníky na krokodýla upozornit majitel domu.​Z tohoto důvodu se také hasiči obrátili na olomouckou zoologickou zahradu, odkud přijeli na místo dva odborníci. Dotyční tak krokodýla odchytili a přemístili do garáže. K odchytu zvířete došlo tak, že mu odborníci na místě navlékli na hlavu smyčku a přesunuli jej na bezpečné místo. Kořínek pak doplnil, že šlo o živočicha dlouhého okolo tří metrů. A co se zvířetem nyní bude? Mluvčí zoo Iveta Gronská uvedla, že zoologická zahrada se jej ujmout nemůže, jelikož pro jeho chov nemá kapacitní možnosti. Krokodýl nilský se totiž řadí mezi největší a současně i nejagresivnější druhy krokodýlů.

