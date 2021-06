https://cz.sputniknews.com/20210615/ukrajina-navalnyj-nahorni-karabach-a-dalsi-o-jakych-tematech-budou-diskutovat-putin-s-bidenem-14840640.html

Ukrajina, Navalnyj, Náhorní Karabach a další. O jakých tématech budou diskutovat Putin s Bidenem?

Ukrajina, Navalnyj, Náhorní Karabach a další. O jakých tématech budou diskutovat Putin s Bidenem?

Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Joe Biden budou v Ženevě diskutovat o otázkách strategické stability, boji proti covidu-19, boji proti... 15.06.2021

„Stav a vyhlídky na rozvoj rusko-amerických vztahů, hlavní otázky strategické stability, otázky informační bezpečnosti, otázky boje s kyberkriminalitou. Zvlášť budou projednány konkrétní nevyřešené otázky dvoustranných vztahů, dále pak témata ekonomické spolupráce, klima, Arktida a samozřejmě boj proti koronaviru,“ řekl Ušakov.Prezidentův poradce dodal, že po projednání těchto otázek „budou v rámci dezertu ponechány regionální problémy“. V této části uvedl témata jako vypořádání na Blízkém východě, situaci v Sýrii, Libyi, Afghánistánu, situaci na Korejském poloostrově a íránský jaderný program. V plánu je udělit zvláštní pozornost Náhornímu Karabachu, ukrajinské krizi a situaci v Bělorusku, dodal Ušakov.Diskuse o UkrajiněPodle něj je mezi regionálními problémy plánována diskuse o situaci na Ukrajině, pokud se jedna ze stran nedotkne tohoto tématu během schůzky dříve, což je však docela možné. Záleží na tom, jak bude diskuse probíhat, vysvětlil.Ušakov zmínil, že strategická stabilita se stane jedním z klíčových témat summitu. Poznamenal, že „v posledních letech se v této oblasti nashromáždilo mnoho vážných problémů způsobených řadou jednostranných kroků ze strany USA“. K takovým krokům Ušakov přiřadil odstoupení od smlouvy ABM (smlouva o protiraketové obraně), smlouvy INF (smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu) a Smlouvy o otevřeném nebi. Podle jeho slov je nyní obzvláště aktuální úkol týkající se zahájení systémového dialogu o otázkách strategické stability.„Rusko vychází z předpokladu, že účelem takového dialogu by měl být společný vývoj nové bezpečnostní rovnice, která zohlední všechny faktory ovlivňující globální stabilitu,“ uvedl.Očekává se, že se schůzka dotkne i otázek informační bezpečnosti. „V poslední době zaznívají ve Spojených státech stále častěji absurdní obvinění směrem k Rusku ze snášení kyberkriminality. Naše země přitom opakovaně Spojeným státům nabízela obnovení dialogu o otázkách informační bezpečnosti - pro smysluplné a konstruktivní projednání všech stávajících otázek,“ připomněl prezidentský poradce.Jedním z důležitých bodů programu bude ekologie a klima, dodal Ušakov. Poukázal na to, že otázky životního prostředí jsou jednou z těch oblastí, kde mají obě země společné zájmy a podobné přístupy.Vzájemné vztahyTaké nevyřešené otázky v rusko-amerických vztazích, včetně praxe zatýkání Rusů ve třetích zemích a zhoršování pracovních podmínek ruských diplomatických misí, budou projednány na ženevském summitu. Pakliže se povede alespoň některé problémy vyřešit, bude to podle Ušakova dobře. Poznamenal, že během těchto jednání se plánují projednat „problémy spojené se vzájemnou nervozitou v bilaterálních vztazích“.Téma Navalnyj„Řekl jsem: prezidenti mohou nastolit jakékoli téma. Vy i já chápeme, že americká strana toto téma pravděpodobně nastolí. Svědčí o tom spousta signálů, dokonce i z Velké Británie, Bruselu. Budou samozřejmě nastolena,“ konstatoval, když hovořil o tom, zda se na pořadu jednání objeví téma zadržení opozičního bloggera Alexeje Navalného. Poznamenal také, že ruský prezident o tom v poslední době také několikrát hovořil, mimo jiné v nedávném rozhovoru s americkou televizní společností NBC.V současné době je Navalnyj ve vězení, když jeho podmíněný trest v případě zpronevěry finančních prostředků od společnosti Yves Rocher byl kvůli porušení podmínky nahrazen nepodmíněným.Ušakov také odpovídal na otázku, zda by na summitu v Ženevě mohly být nastoleny otázky týkající se situace v Bělorusku. „Prezidenti mohou nastolit jakékoliv téma, včetně Běloruska. Ale opět nevylučuji, že se Američané tohoto tématu chytí. O to víc, když o tom všem diskutovali se svými spojenci,“ odpověděl.Připomeňme, že dne 16. června se v Ženevě setká ruský prezident Vladimir Putin se svým americkým protějškem Joem Bidenem. Očekává se, že lídři projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní problémy a regionální konflikty.

ženeva

usa

rusko

2021

