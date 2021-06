https://cz.sputniknews.com/20210615/usa-a-eu-se-dohodly-na-uzavreni-primeri-v-otazkach-vyroby-letadel-airbus-a-boeing-14849000.html

USA a EU se dohodly na uzavření příměří v otázkách výroby letadel Airbus a Boeing

USA a EU se dohodly na uzavření příměří v otázkách výroby letadel Airbus a Boeing

Evropská unie a Spojené státy se konečně dohodly, že ukončí dlouholetý spor kolem subvencování výroby letadel Airbus a Boeing. Hovořila o tom předsedkyně... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

„Toto jednání začalo průlomem kolem letadel. Tím skutečně otevíráme novou kapitolu v našich vztazích, protože u (výroby) letadel přecházíme od sporu ke spolupráci, po 17 letech sporů,“ řekla.Evropská komise jednala celou pondělní noc s členskými státy unie, aby se podařilo dohodu dotáhnout do konce před úterní schůzkou zástupců EU s americkým prezidentem Joem Bidenem v Bruselu. Ráno uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje, že se strany dohodly na uzavření pětiletého příměří.USA a EU se od roku 2004 navzájem obviňují z nelegální podpory vlastních výrobců letadel Airbus a Boeing. Bylo zjištěno, že obě strany v rozporu s pravidly WTO finančně podporovaly své výrobce s cílem zajistit jim výhodnější pozici na trhu.V souvislosti s tím USA v roce 2019 uvalily cla na evropské zboží v hodnotě 7,5 miliardy dolarů (157 miliard Kč) ročně. EU naopak v loňském roce zavedla cla na americké zboží v hodnotě čtyři miliardy dolarů (84 miliard Kč) ročně. Letos v březnu se však obě strany dohodly, že vymáhání těchto cel pozastaví až do července.Dnes by měli zástupci EU a USA oznámit, že pozastavení výběru cel prodlouží. „Máme dohodu, která poskytne čas pro dosažení dlouhodobého řešení. Během této doby budou sankce pozastaveny,“ sdělil jeden ze zdrojů AFP. „Je to dobrá dohoda, dlouhé příměří,“ uvedl další zdroj.V úterý Evropská unie oznámila, že byla dosažena dohoda ohledně spolupráce na reformě Světové obchodní organizace (WTO) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

