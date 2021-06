https://cz.sputniknews.com/20210615/v-rostechu-vysvetlili-jak-budou-vypadat-raketomety-v-budoucnosti-14847607.html

V Rostechu vysvětlili, jak budou vypadat raketomety v budoucnosti

V Rostechu vysvětlili, jak budou vypadat raketomety v budoucnosti

Protitankové granátomety budoucnosti budou fungovat podle nestandardního schématu, prioritou nebude prorazit pancíř, ale zneškodnit obrněná vozidla jinými... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-15T18:58+0200

2021-06-15T18:58+0200

2021-06-15T18:58+0200

svět

raketomet

rostech

zbraně

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/749/87/7498714_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_f72cb1a6929422a4a3958f0758ae3ae7.jpg

„Možná nemá cenu pokoušet se prorazit pancíř, ale vyřadit z provozu všechny sledovací prostředky tanku, pozorovací zařízení, a takové metody existují. Nebo, dejme tomu, zastavit motor. A hotovo, problém je vyřešen. Přemýšlíme i o takových problémech,“ řekl Sereda.Podle jeho slov není prolomení maximálně silného pancíře pro vývojáře samoúčelné. V takovém případě nemusí být ani mimořádně silná akce dostatečná k tomu, aby způsobila objektu nějakou škodu.Před 60 lety, 15. června 1961, byl přijat do výzbroje ruční protitankový granátomet RPG-7. Dnes jsou jeho různé modifikace ve výzbroji více než 80 zemí světa.Šéf 204. vojenského zastupitelství ruského ministerstva obrany Leonid Maslennikov uvedl, že samotný granátomet je univerzální opakovaně použitelné zařízení, které může pomocí různých druhů střeliva ničit nejen obrněná vozidla, ale také živou sílu a opevnění.Startovací náboj podle jeho slov funguje pouze v odpalovací trubici granátometu a při výstřelu dodává granátu rychlost 120 - 130 metrů za sekundu. Ve vzdálenosti 15-20 metrů od střelce se zapíná reaktivní motor a granát zrychluje na 300 metrů za sekundu. U granátu, který vyletěl z odpalovací trubice, se na místě vyhořelého startovacího náboje otevírají stabilizační lopatky k zajištění přesnosti zásahu. Optický zaměřovač nejnovější verze granátometu RPG-7V2 umožňuje střílet termobarickou municí na vzdálenost až 550 metrů a fragmentační municí až 700 metrů.NPO Bazalt vytvoří novou munici pro RPG-7Vědecko-výrobní podnik Bazalt (součást koncernu Techmaš Státní společnosti Rostech) vyvíjí novou generaci munice pro RPG-7, první výrobky se mohou objevit za 2–3 roky, řekl novinářům ředitel konstrukční Nikolaj Sereda.Podle jeho slov bude mít nová munice větší průbojnost - až 600 milimetrů, ve srovnání s 260 milimetry u první munice pro RPG-7. Jejich termobarické a fragmentační účinky se zvýší. Kromě toho by se měla výrazně zvýšit přesnost díky novým zaměřovacím zařízením. Sereda vysvětlil, že nyní na vzdálenost přímého výstřelu (150 metrů) projektil granátu zasáhne cíl s tolerancí 40-50 centimetrů. Při střelbě na vzdálenost až jednoho kilometru může přesnost přesáhnout rozměry obrněných vozidel.Podle Seredových slov bylo za 60 let vytvořeno pro RPG-7 mnoho dalších nábojů, díky nimž je nyní schopen zasáhnout nejen tanky, ale i živou sílu, včetně té, která je ukryta v bunkrech a opevnění, obrněné transportéry, bojová vozidla pěchoty a ve výjimečných případech dokonce i vrtulníky.

https://cz.sputniknews.com/20210524/budou-se-muset-odepsat-americka-armada-uznala-svuj-tank-za-nebojeschopny-14604963.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

raketomet, rostech, zbraně, rusko