https://cz.sputniknews.com/20210615/vedci-otestuji-teorii-o-mozne-obyvatelnosti-satelitu-volne-letajicich-planet-14833402.html

Vědci otestují teorii o možné obyvatelnosti satelitů volně létajících planet

Vědci otestují teorii o možné obyvatelnosti satelitů volně létajících planet

Většina planet se rodí a umírá na oběžné dráze své hvězdy. Občas je však nějaká kataklyzma schopna vyhodit planetu z nativního systému a vyslat ji na volný let... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-15T07:14+0200

2021-06-15T07:14+0200

2021-06-15T07:14+0200

věda a technologie

astronomové

hvězda

planeta

vesmír

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1163/77/11637740_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10f7dbc39371ad7bd0d3ded201954046.jpg

Sirotčí planety zbavené světla mateřské hvězdy jsou příliš slabé a ve výjimečných případech si jich lze všimnout. Totéž platí pro planety, které jsou na oběžných drahách kolem hnědých trpaslíků nebo vůbec kolem středu galaxie. Dosud bylo objeveno jen několik potenciálních sirotčích planet, avšak ne vždy se jednalo o spolehlivý objev.Předpokládá se, že některé z nich mohou „vyletět“ z oběžné dráhy se satelity. Tým astronomů provedl matematickou simulaci, která ukázala, že pokud plynný obr, který opustil mateřskou hvězdu, má satelit, může zadržovat kapalnou vodu, tedy klíčový ukazatel potenciální obyvatelnosti. Patricio Avila z chilské Concepcion University a jeho kolegové o tom píší v článku publikovaném v International Journal of Astrobiology.Autoři simulovali satelit o hmotnosti Země na oběžné dráze poblíž sirotčí planety o hmotnosti Jupieteru s normální atmosférou skládající se z 90 procent oxidu uhličitého a 10 procent vodíku. Výpočty ukázaly, že kosmické záření v horních vrstvách takové atmosféry je schopno produkovat vodu z těchto molekul. Množství vlhkosti bude znatelně větší než v zemské atmosféře, a to bude stačit k udržení života.Za takových podmínek zůstane velká část vody v kapalné formě. Potřebné teplo pro to vytváří samozřejmě přílivové síly. Objevují se, když se satelit pohybuje v heterogenním gravitačním poli planety, způsobují jeho deformaci a ohřev. A oxid uhličitý atmosféry vytváří silný skleníkový efekt, což vede k dalšímu zvýšení teploty.

https://cz.sputniknews.com/20210418/vedci-pecou-meteority-aby-obnovili-zrozeni-planet-13493894.html

https://cz.sputniknews.com/20210613/misto-bezosova-spolecnika-pro-let-do-vesmiru-se-prodalo-za-28-milionu-dolaru-14822583.html

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

astronomové, hvězda, planeta, vesmír