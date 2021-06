Verešová se promenáduje po pláži v sotva znatelných bikinách. Video

https://cz.sputniknews.com/20210615/veresova-se-promenaduje-po-plazi-v-sotva-znatelnych-bikinach-video-14837144.html

Verešová tráví na exotických ostrovech více času než doma. Fanouškům to ale rozhodně nevadí, jelikož pravidelně nahrává velice žhavé fotky z pláže. Modelka se i ve svých 40 letech může pochlubit skvělou postavou. A pravidelně to svým fanouškům dokazuje fotkami a videi na Instagramu v plavkách. Na novém videu opět ukazuje svou postavu a miniaturní plavky.„Malá připomínka: nikdy nepřestaňte realizovat své sny ...“ krátce napsala k příspěvku v angličtině.Fanoušci nezůstali stranou a neváhali okomentovat postavu modelky.„Andreo, nádherná žena s fantastickým tělem v krásné přírodě, vyrazila jsi mi dech,“ napsala jedna uživatelka.„Máte krásnou postavu a děti,“ podpořila ji další sledující.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

