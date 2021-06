https://cz.sputniknews.com/20210615/vojtech-otocil-madari-slovaci-a-srbove-ockovani-sputnikem-i-sinopharmem-mohou-volne-do-ceska-14843530.html

Vojtěch otočil: Maďaři, Slováci a Srbové očkovaní Sputnikem i Sinopharmem mohou volně do Česka

Vojtěch otočil: Maďaři, Slováci a Srbové očkovaní Sputnikem i Sinopharmem mohou volně do Česka

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na pondělní tiskové konferenci oznámil, že Česko bude uznávat očkování ruskými a čínskými vakcínami Sputnik V a... 15.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-15T14:31+0200

2021-06-15T14:31+0200

2021-06-15T14:31+0200

česko

ruská vakcína proti covidu-19, první na světě

adam vojtěch

vakcína

Zmíněné země jsou součástí evropského covidového pasu, neboli Digitálního zeleného certifikátu, který zaručuje ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy. Přestože Evropská léková agentura (EMA) zatím necertifikovala ani Sputnik V, ani Sinopharm, místní regulační úřady ale tyto vakcíny k očkování doporučily.Digitální zelený certifikát zavede Evropská unie přímo účinným nařízením. Díky němu se usnadní cestování mezi členskými zeměmi EU. Předpokládá se, že začne platit od července.Lidé, kteří se v Maďarsku, na Slovensku či v Srbsku nechali naočkovat Sputnikem V budou moci následně přicestovat do Česka bez omezení. Podmínkou bude, že od aplikace první dávky vakcíny uběhne alespoň 22 dní, či 14 dní od té druhé.Jak upozorňuje Deník N, Vojtěch ještě minulý týden tvrdil, že do Česka budou moci bez omezení cestovat pouze lidé, kteří byli naočkováni pouze vakcínami, které schválila EMA.Každopádně se Česká republika otevírá zahraničním turistům. Vláda schválila, že od pondělí 21. června mohou bez omezení do země přicestovat občané členských států EU či Srbska, pokud se prokážou očkováním, testem či dokladem o prodělání onemocnění v posledních třech měsících.Vojtěch nebude kandidovatAdam Vojtěch v úterním rozhovoru pro portál Aktuálně.cz oznámil, že v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny kandidovat nebude. Na podzim by tak chtěl v politice skončit. O svém rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše (ANO).Dříve se uvažovalo, že by se Vojtěch mohl stát novým velvyslancem ve Finsku. Jak v květnu potvrdilo ministerstvo zahraničí Finsko již dalo agrément, neboli souhlas s navrženým kandidátem na velvyslance. Konečné rozhodnutí o odjezdu Vojtěcha do skandinávské země má padnou na přelomu srpna a září.

ruská vakcína proti covidu-19, první na světě, adam vojtěch, vakcína