Všechny pošty budou celý víkend zavřené, nebudou fungovat ani jiné služby

Všechny pobočky České pošty budou od pátečního večera až do nedělní půlnoci zavřené, nebudou fungovat ani její webové stránky a další služby.

2021-06-15T13:39+0200

Odstávka bude zahájena v pátek v 19 hodin a bude trvat celý víkend, poštovní pobočky se otevřou až v pondělí ráno. Mimo provoz budou také všechny „poštovní“ aplikace - například ty, které umožňují sledování zásilek, jejich kalkulaci nebo online podání.U České pošty dojde k velké změněDříve jsme informovali, že od České pošty se oddělí pobočková síť, včetně zaměstnanců, která poskytuje služby státu. Nový model by měl být zaveden do tří let.Tím pádem dojde ke vzniku nového státního podniku. Pošta i nadále bude poskytovat komerční služby. Projekt avizovali ministr vnitra Jan Hamáček a generální ředitel pošty Roman Knap.K dotyčnému rozhodnutí došlo kvůli tomu, že současné financování České pošty není dlouhodobě udržitelné. Problém představují málo výnosné pobočky státního podniku v malých obcích.„Poslední kompenzace za tuto univerzální službu přišly v roce 2017 a pošta je nyní musí financovat sama,“ přiblížil ministr.Publikace poznamenává, že v současné době pošta provozuje síť v počtu více než 3 200 poboček. Má zajišťovat i doručování listovních zásilek a některých balíkových zásilek po celém území republiky. Za to může od státu požadovat úhradu nákladů až 1,5 miliardy korun.Právě oddělení těchto služeb od komerčního provozu pošty by mělo vyřešit finanční situaci státního podniku.Politik ujistil, že změny neznamenají propouštění, rušení poboček ani privatizaci pošty.Za účelem přípravy změn bude vytvořena pracovní skupina. Podle Knapa se jedná o další fázi restrukturalizace pošty, která byla zahájena v roce 2018.

