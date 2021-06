https://cz.sputniknews.com/20210615/whatsapp-prisel-se-dvema-aktualizacemi-maji-setrit-cas-14828647.html

WhatsApp přišel se dvěma aktualizacemi. Mají šetřit čas

Aplikace WhatsApp přišla s aktualizace pro Android i iPhony. Mají šetřit čas při procházení nepřečtenými zprávami. Týká se to hlasových zpráv. 15.06.2021, Sputnik Česká republika

Pro Android a iPhony jsou připraveny aktualizace, z nichž jedna lidem s jistotou šetřit čas. V případě, že lidé okolo vás vám rádi posílají hlasové zprávy místo klasických psaných zpráv, po aktualizaci WhatsAppu bude možné měnit rychlost přehrávání, informuje britský portál Express. Nově bude možné, v případě, že lidé nemají dostatek času, přehrávat zprávy rychlostí 1,5x či dokonce 2x rychleji oproti normálu. V základním nastavení aplikace ovšem bude nadále přehrávání stejnou rychlostí, jak byla zpráva nahrána. Ovládání rychlosti přehrávání by mělo být velmi snadné – bude stačit dotknout se malého symbolu na pravé straně obrazovky. Aktualizace umožní, aby WhatsApp automaticky přehrával všechny zprávy odeslané za sebou v jednom chatu. Takže bude možné spustit přehrávání první zprávy, nastavit rychlost a odložit telefon s tím, že budou všechny následující zprávy přehrány.Druhá aktualizace spočívá v tom, že bude k dispozici symbol @, s jehož pomocí bude možné označovat lidi v chatech, nebo bude díky jeho použití vidět, kdo vás zmiňoval nebo označoval, nebo reagoval na vaši zprávu. Pokud jsou uživatelé aktivní v mnoha skupinách, tak jim to pomůže rychle se orientovat ve zprávách týkajících se bezprostředně jich.Nové funkceNa začátku června bylo informováno o tom, že vývojáři WhatsAppu umožní používat jeden účet hned z několika zařízení najednou. Nyní přestane mobilní verze messengeru automaticky fungovat na smartphonu, pokud se ji pokusíte spustit na jiném.Jak společnost slibuje, tato možnost neohrozí koncové šifrování dat. Synchronizace bude nadále fungovat i v případě, že se jedno zařízení vybije.Kromě toho potvrdili vývoj „jednorázového zobrazení“, které automaticky odstraní zprávy poté, co si je příjemce přečte. Možnosti „mizejících zpráv“ budou značně rozšířeny - WhatsApp umožní jejich zahrnutí do všech chatů.

