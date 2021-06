Biden varoval před ničivými důsledky pro Ruskou federaci v případě smrti Navalného

https://cz.sputniknews.com/20210616/biden-varoval-pred-nicivymi-dusledky-pro-ruskou-federaci-v-pripade-smrti-navalneho-14862218.html

Americký prezident Joe Biden uvedl, že během setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ho upozornil na ničivé důsledky pro Rusko v případě smrti... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

„Řekl jsem mu, že důsledky toho by byly pro Rusko zničující,“ řekl Biden na tiskové konferenci po jednání.Biden také řekl Putinovi, že v rozhovoru mezi Washingtonem a Moskvou budou projednávány otázky lidských práv, zejména situace s opozičníkem Navalným.Proto, řekl Biden, budeme hovořit o takových otázkách, jako je situace s Navalným.Dne 14. června Biden řekl, že Ruská federace by si s ním pokazila vztahy, kdyby Navalnyj zemřel ve vězení. „To by zhoršilo vztahy (Ruska – poz.red.) se zbytkem světa i se mnou osobně,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu v rámci odpovědi na otázku ohledně své reakce v případě smrti opozičníka, který si odpykává trest ve vězení v RF.Během vlastní tiskové konferenci po setkání s Bidenem na otázku novinářů, zda bylo na jednání nastoleno téma týkající se Navalného, Putin uvedl, že Biden z vlastní iniciativy během summitu nastolil téma aktivit v oblasti lidských práv v Rusku.Putin rovněž prohlásil, že podle jeho názoru si byl Navalnyj vědom toho, že porušuje ruské zákony, a záměrně chtěl být po svém návratu do Ruska zadržen.Putin připomněl, že Navalnyj „byl povinen se registrovat jako osoba dvakrát odsouzená k podmíněnému trestu, ale tento pán úmyslně, a to chci zdůraznit, ignoroval tento požadavek zákona a odjel se léčit do zahraničí“.Simonovský soud v Moskvě se 2. února usnesl na zrušení Navalnému podmíněného trestu v kauze společnosti Yves Rocher a jeho nahrazení 3,5 lety odnětí svobody v nápravném zařízení. Trvala na tom vězeňská služba, podle které nejednou porušil podmínku a bylo po něm před zadržením vyhlášeno pátrání. Moskevský městský soud toto usnesení později schválil.

❌➗➖➕ Takže je jasné, že ten rozhovor byl podle očekávání úplně na prd a USraelský stařeček Biden dokonce i drsně vyhrožoval. Více už ani není třeba vědět a zřejmě to i nepřátelsky půjde dál, až to časem někde pořádně rupne.. Žijeme bohužel na špatné straně, a proto už i déle tento USraelský totalitní demokratický sajrajt sabotuji a škodím kde můžu.. Je to historický fakt, že vždycky jenom nějací zkurvení vládní mocnáři způsobili války a masakry milionů lidí. Je to i historický fakt, že jedině hnusné mocenské kurvy organizují a provokují útočné války, protože vždycky někdo tu válku začít musí. Je to i vědecký fakt, že občané, jak na útočné tak i na obranné straně principielně vůbec žádnou válku nechtějí a chtějí mír. Což ale i znamená že v té parchantské zemi ta vláda na občany úplně kašle a chce je zahnat do války. Která strana je ta parchanská, si každý sám musí zjistit a uvážit a Hitlerovi nevěřit, že Poláci začali a vyprovokovali válku.. 🇺🇸🇪🇺🇮🇱👎🤮🚾🚾 14

