https://cz.sputniknews.com/20210616/bohuzel-vyhled-neni-dobry-sichtarova-promluvila-o-zvysovani-duchodu-a-populismu-vlady-i-opozice-14851423.html

„Bohužel výhled není dobrý.“ Šichtařová promluvila o zvyšování důchodů a populismu vlády i opozice

„Bohužel výhled není dobrý.“ Šichtařová promluvila o zvyšování důchodů a populismu vlády i opozice

Česká ekonomka Markéta Šichtařová se na blogu iDnes.cz rozpovídala o navyšování důchodů a zmínila také vládní i opoziční populismus, který podle jejího mínění... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-16T09:57+0200

2021-06-16T09:57+0200

2021-06-16T09:57+0200

česko

markéta šichtařová

důchod

populismus

vláda

opozice

ekonomika

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1166/46/11664609_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_63e08b1783ee5ec250822fe989fa537f.jpg

Hned v úvodu odbornice zmiňuje, že už na konci července 2020 premiér Andrej Babiš navrhl zvýšení valorizace důchodů o 60 Kč. ČSSD v tomto krokudle ní spatřila příležitost, jak voličům ukázat, že dokáže brát peníze z cizího a rozdávat je tam, kde nebyly vytvořeny, ještě víc než koaliční ANO. Z tohoto důvodu pak vznikl návrh na zvýšení důchodů hned o 400 Kč nad valorizaci. S tím měl ale nejspíše problém sám Babiš, jelikož se bál, že by kvůli tomu mohl přijít v blížících se volbách o hlasy důchodců. A co podnikl? Rovnou tento příspěvek navýšil na 500 Kč nad valorizaci. To však nebylo dle Šichtařové zdaleka vše.Šichtařová však uvádí, že by k tomu seděl spíše více název „úplatek“ než rouškovné. Rovněž podotýká, že se ČSSD těsně před volbami v roce 2021 vlastně jen potřebovala udržet ve voličských preferencích nad 5 % a uplácela své potenciální voliče za jejich vlastní peníze.Co se týče takové podpory důchodců, Šichtařová připomíná, že Babiš v roce 2020 hlásal, že důchodci během koronavirové krize zažili mnoho stresu, a tak si „zaslouží“ jednorázový příspěvek podobně jako OSVČ. Podobného mínění byl i ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček, podle kterého byl každý segment ekonomiky nějakým způsobem podpořen, proto „je férové podpořit i důchodce“.Zamýšlí se však nad tím, zda je stres důchodců srovnatelný se situací, kdy celé segmenty podnikatelů byly ve stejné době zrušeny vědecky nepodloženým rozhodnutím vlády.To vše Šichtařovou přivádí k závěru, že důchodový systém je už teď v deficitu a důchodcům na rozdíl od jiných lidí nepřestaly v době covidového vypnutí ekonomiky v roce 2020 chodit důchody. Poukazuje tak na to, že například OSVČ přestaly chodit tržby a zkolaboval také turistický ruch. Důchodci však nic takového řešit nemuseli.A co opozice?Ve svém příspěvku na blogu si odbornice našla prostor i na vyjádření se k opozici. Právě v té době, o níž Šichtařová hovořila výše, opozice promeškala příležitost dát o sobě vědět a těmto nespravedlnostem se postavit. Podle jejího mínění se navíc už ani neřeší tak zásadní věci jako kde na vyšší důchody vzít. Upozorňuje také na to, že schodek státního rozpočtu je nyní tak astronomický, že si může vláda z peněz, které jí nepatří, vlastně koupit cokoli a kohokoli. Smutné na tom všem podle Šichtařové je zejména to, že to v praxi skoro nikoho nezajímá. Průměrný volič totiž často o existenci nějaké Rady ani neví a vláda ji ignoruje.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

markéta šichtařová , důchod, populismus, vláda, opozice, ekonomika, česká republika