Čistky ve slovenské policii pokračují: Vláda odvolala šéfa policejní inspekce

Slovenská vláda ve středu rozhodla o odvolání Adriána Szabóa z funkce ředitele Úřadu inspekční služby. Kabinet tak učinil na doporučení Výboru Národní rady pro... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Szabóa dříve obvinila Národní kriminální agentura (NAKA) ze zneužívání pravomocí veřejného činitele a přijímání úplatků. Ještě před zasedáním vlády ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO) ohlásil, že výběrové řízení na nového šéfa policejní inspekce bude vyhlášeno do 30 dní.Mikulec již před dvěma týdny avizoval, že pokud speciální prokurátor potvrdí informace závažného charakteru, předloží vládě návrh na jeho odvolání.Adrian Szabó byl zadržen dne 3. června. NAKA ho obviňuje z toho, že přijal spotřební elektroniku a finanční hotovost v hodnotě nejméně 20 tisíc eur (přes půl milionu korun). Úplatek měl přijmout od bývalého ředitele jednotky finanční policie NAKA Bernarda Slobodníka. Slobodník je zároveň jediným svědkem v případu.Kromě těchto dvou osob slovenští kriminalisté zadrželi i bývalého funkcionáře NAKA Mariána Kučerku. Všichni jsou stíhání pro trestný čin zneužívání pravomocí a korupce.Připomeňme, že minulý týden v budově NAKA zasahovala policejní inspekce, a to týden poté, co byl zadržen Szabó. Podle zdrojů TVJOJ si inspektoři vyžádali vyšetřovací spisy k některým živým kauzám, na kterých pracuje vyšetřovací tým pod vedením Jána Čurily.Za zmínku stojí, že Szabó byl jedním z účastníků nedávného tajného setkání vysoce postavených politiků v budově Slovenské informační služby (SIS).Tajná schůzka slovenských politických špiček se konala 17. května v centrále Slovenské informační služby SIS. Schůzku svolal premiér Eduard Heger a účastnili se jí prezidentka Zuzana Čaputová, předseda parlamentu Boris Kollár, premiér Eduard Heger, ministr vnitra Roman Mikulec, ministryně spravedlnosti Mária Kolíková, generální prokurátor Maroš Žilinka, speciální prokurátor Daniel Lipšic, šéf SIS Michal Aláč, policejní prezident Peter Kovařík a šéf inspekce ministerstva vnitra Adrián Szabó.Schůzka vyvolala kritiku ze strany opozice, která se domnívala, že sloužila jako prostředek, jak řešit situaci, která se koalici začala vymykat z rukou při používání nekalých praktik a manipulací výpověďmi takzvaných kajícníků.Z uniklé zprávy slovenské tajné služby SIS totiž vyplývá, že „univerzální svědkové“ dostávají od příslušníků policie informace o trestním řízení. Zároveň dochází ke koordinaci jejich výpovědí, aby se navzájem potvrzovaly.Na tuto skutečnost údajně dříve upozorňoval někdejší šéf SIS Vladimír Pčolinský, který byl však krátce poté, dne 11. března, zadržen na základě svědectví dvou kajícníků a byl obviněn z korupce.Ve světle těchto skutečností chce slovenská opozice odvolat ministra vnitra Mikulce kvůli podezření z manipulování vyšetřování vícero kauz.

