Ewa Farna promluvila o feminismu a schytala to. Vůbec nerozumíte významu slova, vzkazují jí někteří

Oblíbená zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna se pustila do diskuze na téma feminismus. I když svým vyjádřením možná mnohým udělala radost, někteří ji... 16.06.2021, Sputnik Česká republika

Feminismus je vcelku ožehavé téma, proto se vždy nevyplácí o něm mluvit, kor když jste veřejně známá osobnost. Ewa Farna však chtěla tento předsudek zbourat a rozhodla se, že uvede na pravou míru, jak feminismus vnímá ona sama.Poté pokračovala tím, že je to sice všechno hezké, ale zdůraznila, že i samotné slovo feminismus má bohužel také negativní konotace.Následně svůj názor blíže vysvětlila: „Víte, mám ráda muže. Nechci svět bez nich. Vím, jak jsou důležití. Stejně jako ženy… Mohou být úžasní, mám skvělého manžela, který se také aktivně podílí na výchově našeho dítěte.“Farna také dodala, že se nikdy necítila hůř než kluci a že ji nikdy neomezovalo to, že je dívka.Poté, co tato maminka a úspěšná zpěvačka příspěvek sdílela, strhla se pod ním doslova lavina komentářů. V nich lidé vyjadřovali různorodé názory. Někteří s ní plně souhlasili.Zpěvačka se však setkala i s kritikou. Lidé jí totiž vzkazovali, že pojmu feminismus vlastně vůbec nerozumí.A další uživatelé se na to dívali dost podobně: „Feminismus nemá nic společného s nenávistí k mužům. Pokud ho s tím někdo takto spojuje, pak má jen špatnou definici feminismu.“Objevilo se dokonce pár zmínek o to, že jsou lidé zklamaní tím, jak Ewa na danou věc pohlíží.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

