https://cz.sputniknews.com/20210616/expertka-odhalila-tajny-vyznam-ruzovych-outfitu-kate-middletonove-a-kralovny-alzbety-ii-14846458.html

Expertka odhalila tajný význam růžových outfitů Kate Middletonové a královny Alžběty II.

Expertka odhalila tajný význam růžových outfitů Kate Middletonové a královny Alžběty II.

Módní expertka odhalila tajný význam růžových šatů, ve kterých se před veřejností objevily královna Alžběta II. a vévodkyně Kate. Její slova cituje Daily Mail. 16.06.2021, Sputnik Česká republika

2021-06-16T07:11+0200

2021-06-16T07:11+0200

2021-06-16T07:11+0200

celebrity

kate middleton

setkání

prezident

alžběta ii.

joe biden

velká británie

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/14846322_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7348eb12cfad9c5e30e60717567286ac.jpg

Dne 13. června se britská královna setkala s americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho manželkou Jill na hradu Windsor. V rámci svého outfitu si královna vybrala světle růžové šaty s květinovým potiskem a ladícím kloboukem. Měla také bílé rukavice a boty na podpatku.Předtím 11. června manželka prince Williama zase navštívila školu v Cornwallu s první dámou Spojených států, kde si povídaly s učiteli, studenty a jejich rodiči. Na fotkách, které byly poté publikovány na internetu, je zachycena Kate ve fuchsiových midi šatech značky Alexander McQueen, které jsou v pase doplněny opaskem. Cena šatů činí 1125 liber (kolem 32 tisíc korun).Za zmínku stojí, že kromě členů královské rodiny byly v růžových šatech vyfoceny také další ženy, a to manželka britského premiéra Borise Johnsona Carrie, a manželka hlavy Spojených států Jill Bidenová, která svůj outfit doplnila růžovým tvídovým sakem.Britská spisovatelka a odbornice na barvy Jules Standishová řekla, že růžová symbolizuje laskavost a soucit. Podle jejího názoru se ženy objevily na událostech v oblečení výše zmíněné barvy, aby veřejnosti ukázaly svou „touhu posunout se vpřed“ po náročném roce.V červnu 2020 hovořila Jules Standishová o tajném poselství barev oblečení Kate Middletonové. Například se ukázalo, že vévodkyně nosí nejčastěji modré oblečení. Podle odbornice tato barva ukazuje klidnou náladu, mír a stabilitu.Setkání s BidenovýmiKate Middletonová se 11. června setkala s manželkou amerického prezidenta Joea Bidena, Jill Bidenovou. Obě ženy navštívily společně školu. Za zmínku stojí, že Kate se setkala již potřetí s americkým prezidentem a jeho chotí. Poprvé tomu bylo v roce 2011 s Barackem a Michelle Obamovými a podruhé v roce 2016, rovněž s Barackem coby prezidentem a jeho manželkou.O den později se setkala s Bidenovými zase královna Alžběta, Biden tak bude 13. prezidentem Spojených států, který se setká s královnou. Ta od doby, co v roce 1952 nastoupila na trůn, hostila každého amerického prezidenta. Jedinou výjimkou byl Lyndon B. Johnson, který během svého prezidentství neletěl do Británie.

https://cz.sputniknews.com/20210613/kate-middletonova-se-objevila-na-summitu-g7-s-naramkem-princezny-diany-14821502.html

https://cz.sputniknews.com/20210611/vevodkyne-kate-se-setkala-s-manzelkou-americkeho-prezidenta-jill-bidenovou-14806053.html

velká británie

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kate middleton, setkání, prezident, alžběta ii., joe biden, velká británie, usa